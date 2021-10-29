На кофе и в подземку с 1 ноября — только с "ковид"-документом: как Киев готовится к новым правилам

На кофе и в подземку с 1 ноября — только с "ковид"-документом: как Киев готовится к новым правилам

Для людей с вакциной – никаких ограничений.

В Киеве с понедельника почти везде будут требовать сертификат о вакцинации, или же негативный тест. Следовательно, ездить на общественном транспорте, посещать кафе или спортивные клубы можно будет только с "ковид"-документом.

О том, как готовится город к новым правилам – 29 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Предложение "выйти на кофе" — с понедельника — прерогатива исключительно вакцинированных. В кафе будут просить "ковид"-документы. Однако, если у человека их нет, но он настаивает на обслуживании – возникнет правовая коллизия, сетуют рестораторы.

"Нас обязывают не обслуживать таких гостей, в то же время мы не имеем права отказывать в сервисе, согласно законодательству о правах потребителей, и здесь вопрос только, где больший штраф", — отмечают они.

Спортзалы – еще одна роскошь, которая станет недоступной для не вакцинированных. По новым правилам, персонал заведений тоже должен быть вакцинированным.

Отсутствие вакцины или теста будет равно отсутствию мобильности. Новые ограничения распространяются и на весь общественный транспорт. Те же, кто хочет законно ездить в подземке – имеют для этого еще два дня. С одной дозой – вход тоже будет разрешен. Пассажиров будут проверять выборочно на перронах и в поездах. Перед турникетами контроль не планируют.

Новости Киева: как в городе готовятся к локдауну

С понедельника столичные школы переходят на дистанционное обучение, включая начальную школу. А детские сады смогут работать только, если будет сто процентов привитого персонала. В "красную" зону, кроме Киевской — попадут еще 6 областей. Следовательно, багровой станет уже две трети страны. На этой территории нельзя посещать ТРЦ, заведения питания, спортзалы, непродовольственные рынки и заведения культуры. А вот для людей с вакциной – никакого ограничения.

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