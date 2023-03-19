На кого уже "охотятся" работодатели и какие профессии станут главными после победы

Вторжение России в Украину повлияло на все сферы — в том числе и на рынок труда: здесь и вынужденные увольнения, и смена специальности по собственному желанию. Сейчас на работу чаще всего ищут продавцов-консультантов, водителей, поваров, менеджеров по продажам и бухгалтерам, говорится в ТСН.

Украинцы готовы менять специальность, чтобы иметь работу. Во время войны изменения претерпели и время, необходимое для поиска новой. “Если раньше это была неделя – две недели. Это сейчас может быть месяц, а может быть и полтора месяца. К этому нужно быть готовым и понимать эти условия», – говорят на сайте трудоустройства.

По их данным, в пятерку самых популярных вакансий сегодня входят – менеджер по продажам, продавец-консультант, водитель, повар, бухгалтер. "Если говорить о том, что будет востребован, какие квалификации там, то сейчас работодатели уже начинают говорить о возможных дефицитах квалифицированных кадров", — отмечают на сайте.

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Перечисляют профессии, где конкуренция наименьшая: “Мы сейчас видим в медицинской сфере есть: врач УЗИ для примера. И электрослесарь тоже. Низкая конкуренция. То есть вакансии есть, вот людей, которые могут занять этот пост немного”.

Активно сейчас развивается и направление подготовки операторов дронов. В одном из центров выпустили уже более тысячи выпускников. Руководитель центра подготовки уверяет, что это профессия будущего и перечисляет, где это потребуется в мирной жизни. “Аграрный сектор, архитектура, все, что связано с энергетикой и энгергоэффективностью, кино-видео съемка. Отдельный большой блок после войны связан с разминированием. Проведение разнообразных шоу, там аэрошоу и т.д. То есть, для развития аэродинамики”, — говорит Виктор Таран.

Президент киевской школы экономики называет специальности, которые потребуются после войны. "Строитель. Мы будем отстраиваться. Будут все профессии, все связанные с армией, конечно. Угроза никуда не исчезнет, и армия у нас будет становиться все более высокотехнологичной. Будут профессии связаны с травмой, медицина, по восстановлению и будут высокотехнологичные профессии”, — отмечает Тимофей Милованов.

Студентам советует учить две вещи. “Сейчас должна быть технологическая грамотность. Второе конечно все, что есть и все, что происходит – это о людях. Люди в первом месте. Поэтому мягкие навыки – общение, эмпатия, эмоциональный интеллект – это то, что нужно развивать”, — убеждает он.

Поэтому украинцы должны быть готовы к переменам и уметь быстро приспосабливаться к новым реалиям.

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