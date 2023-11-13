"На коленях просил военкома довезти детей домой": новые детали скандала с мобилизацией водителя

Стали известны новые подробности скандала из-за срочной мобилизации водителя в Ужгороде, который привез туда из Винницы детей на соревнования по тхэквондо. Как известно, на днях ночью в хостел, где находился этот водитель и многие другие мужчины, приехали представители военкомата и забраликто там находился.

Этот случай получил огласку в соцсетях, детали в комментарии для ТСН.ua рассказал Виталий Павловский, который является журналистом издания "РИА 20 минут", аккредитованным корреспондентом ВСУ и отцом одного из спортсменов.

Накануне Виталий Павловский обнародовал в соцсети пост, в котором рассказал, как приехавшие на эти всеукраинские соревнования дети фактически остались без водителя, который должен был отвезти их домой на Винничину.

"В этой группе спортсменов был и мой ребенок, — рассказывает ТСН.ua Виталий Павловский. — То, что удалось узнать об этом случае: около часа ночи в гостиницу приехало около 50 человек. Это были сотрудники полиции и ТЦК. Всех мужчин, которые находились в отеле, забрали в военкомат. Известно, что многие не соглашались, считали эти действия противоправными. Есть информация, что против некоторых применяли физическую силу, отобрали мобильные телефоны".

По словам Виталия Павловского, водитель, перевозивший спортсменов, обратился к представителям военкомата и полицейским со словами, что он является единственным водителем у этой группы юных спортсменов:

"Но это не стало аргументом для них. Как следствие — дети не имели возможности уехать вовремя из отеля на соревнование. Тренер и дети искали по городу частных перевозчиков, чтобы добраться к месту назначения".

К этому Виталий Павловский добавляет, что уже впоследствии выяснилось, что огласка была поднята не сразу, потому что до этого случая водителей отпускали после того, как выяснилось, что мужчины принадлежат к этой профессии. Такие ожидания были и в данном случае, но представители ТЦК поступили по-другому.

По данным Виталия, благодаря совместным усилиям родителей, тренера и перевозчика вопрос транспортировки детей на соревнования и домой был решен, несмотря на то, что представители ТЦК в считанные минуты все же мобилизовали водителя.

"Мы понимаем, что идет война, что есть потери, не все мобилизованы и не стоят на военном учете. Но в данном случае ситуацию можно было разрешить, предоставив водителю отсрочку на 3-5 дней. Он просил на коленях о возможности доставить детей домой. Слезно просил, но ему отказали. Как отец я общался с руководителем ТЦК. Напомнил ему, что водитель перевозил детей. На это он, руководитель военкомата, ответил мне, что "это мы наняли перевозчика, у которого не было "брони" и который не стоял на учете в военкомате", — говорит Виталий.

Руководитель водителя, Сергей Лошак, в комментарии для ТСН.ua рассказал, что мобилизованный водитель Михаил никогда не был уклонистом. Напротив, в первые дни полномасштабного вторжения Михаил сам отозвался эвакуировать людей в безопасные места.

"В данном случае мы решили вопрос о перевозке детей. Водитель сейчас мобилизован. У него есть гражданская жена с инвалидностью и мама пожилого возраста", — сообщил нам Сергей Лошак.

Приехали 60 мужчин

ТСН.ua разыскал водителя, которого мобилизовали.

"В гостиницу приехали около 50-60 человек, это были работники военкомата и полицейские. Я трижды просил работника военкомата, чтобы мне дали повестку в Винницу, объяснял, что должен утром везти детей на завтрак и на соревнования. Мне ответили, что это им не интересно. Мне даже не разрешили зайти в свой автобус взять зарядное устройство для своего телефона. Как законопослушный гражданин я пошел к бусу и меня повезли в ТЦК. Сейчас я мобилизован", — рассказал нам водитель Михаил Полищук.

Что говорят в ТЦК

В свою очередь, после огласки, в Закарпатском областном ТЦК тоже отреагировали на это и кратко изложили свою позицию.

" Во время мер по проверке соблюдения правил военного учета и выявления уклоняющихся от мобилизации граждан был обнаружен гражданин, не предоставивший информации о пребывании на военном учете. При уточнении военно-учетных данных выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации (которые предусмотрены 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины", — сообщили в Закарпатском ТЦК.

Ранее сообщалось о том, что отсрочку от мобилизации получила еще одна категория граждан.

Читайте также: