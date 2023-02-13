На компенсацию за смерть сына-воина отец подарил его школе компьютерный класс: военный жил техникой

В бывшей комнате Василия до сих пор стоят компьютеры, за которыми парень проводил дни и ночи.

На Буковине отец погибшего военного обустроил компьютерный класс в школе, где раньше учился молодой человек. На это дело отдал деньги, полученные в качестве компенсации после потери сына, говорится в ТСН.

Учащиеся Хотинской школы теперь спешат на урок информатики. Материал учительница иллюстрирует на новой интерактивной доске, а на партах – мощные компьютеры, которые «тянут» самые сложные программы. Когда-то здесь и мечтать не могли о такой технике, компьютеры были старые, работали медленно, многие современные программы не тянули. "Я даже иногда смеялась с детьми, что дети у нас моложе тех компьютеров", — говорит преподавательница.

Давнее желание учеников и учителей – иметь современное рабочее пространство – осуществил господин Леонид. Он в свое время водил в эту школу сына Василия. В прошлом году парень погиб на войне, защищая нашу страну от оккупантов – бойцу было 30 лет. В память о сыне отец решил оборудовать в его школе компьютерный класс.

На стене нового класса написан портрет Василия Мороза. Господин Леонид всматривается в него и радуется, что теперь дети будут заниматься компьютерной графикой и программированием, которые так любил при жизни Василий. "Он очень любил компьютеры. Он этим очень жил. Просто жил”, — рассказывает мужчина о увлечении сына.

В бывшей комнате Василия до сих пор стоят компьютеры, за которыми парень проводил дни и ночи. “Купил накануне, когда должен был идти на фронт. Он закрывался и когда я ночью проходил, только видел в окне свет, такой тусклый, то виден компьютер только включен”, — рассказывает мужчина.

После возвращения из АТО в 2016 году парень был в подавленном психологическом состоянии и только любимое хобби возвращало его к жизни. В 2021 году Василий подписал контракт и вернулся в Попасную, там его и застала большая война. "Он ничего не хотел, только армию, ни на какую работу", – уверяет отец погибшего бойца.

Когда отец получил компенсацию после смерти сына – сразу решил часть пожертвовать школе. “Мне не нужны эти большие деньги. В школе память будет постоянно и вспоминать будут”, — убежден мужчина.

“Поступок отца поражает. Мы хотели, чтобы этот класс вдохновлял. Чтобы каждый, кто получает образование в этом учебном заведении, понимали, какой ценой у нас сейчас такой класс”, — говорит директор учреждения.

Господин Леонид не жалеет об израсходованных деньгах и верит, что в хорошем деле будет жить его сын.

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