На конференции по безопасности в Мюнхене политики и эксперты решают, как подтолкнуть к миру президента России

На конференции по безопасности в Мюнхене политики и эксперты решают, как подтолкнуть к миру президента России

Когда-то на такой конференции Гитлеру отдали часть Чехословакии.

Безопасную ситуацию в Украине и вокруг нее обсуждают сегодня в Мюнхене. Там стартовала ежегодная конференция безопасности, на которую собрались десятки политиков и экспертов из разных стран. После двухлетнего карантинного перерыва, на традиционной конференции безопасности они наконец встретятся лично.

Об этом рассказывает корреспондентка "Радио свобода" Звезды Степаненко для ТСН.

Символично, что в этом немецком городе в свое время западные лидеры пытались унять Гитлера, в угоду ему в конце концов отдали часть Чехословакии. А в этом году будут здесь думать, как подтолкнуть к миру президента России.

Не надо называть то, что происходит на рубежах Украины – украинским кризисом. Она – русская, это четко сказала министер иностранных дел Германии, чья дискуссия с госсекретарем США, по сути, открыла Мюнхенскую конференцию безопасности. Именно Россия, Бербок настаивает, создала неприемлемую угрозу. И войсками угрожает не только Украине, но и Европе в целом. Москву призвала увести свои армады от рубежей соседнего государства, которое само вправе определяться со своим геополитическим будущим, повторила дипломат. Если же Россия попытается отобрать его силой, ее, еще раз предупредили на Западе, ожидают серьезные последствия.

«В случае, если Россия предпримет действия против Украины, санкции будут беспрецедентны и скоординированы между всеми партнерами. Мы готовы в Германии заплатить высокую цену в экономическом смысле. Поэтому – все варианты есть на столе, включая «Северный поток-2»», – заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Поддержка Украины на фоне возможной угрозы – то, что объединило весь Запад. И это очень удивило Владимира Путина, считает госсекретарь США.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США, которая завтра встречается с Владимиром Зеленским. Но в конференции принимает участие уже сегодня — встретилась с партнерами по НАТО и поблагодарила их за солидарную позицию по Украине. России же направила традиционное предупреждение.

«Мы, конечно, остаемся открытыми к дипломатии – это касается диалога и дискуссий, которые у нас были с Россией. Но мы также привержены тому принципу, что если Россия предпримет агрессивные действия, то обеспечим серьезные последствия с точки зрения обсуждаемых нами экономических санкций. Я имею в виду, что в этом плане Альянс силен», — говорит вице-президент США Камала Гаррис.

Все предупреждения россияне слушают дистанционно. Впервые с 1999 года в Мюнхене – ни одного официального делегата из Москвы. Формально из-за отсутствия вакцинации препаратом, признанным в Евросоюзе. То есть из-за сложностей добраться сюда. Однако Владимиру Путину, о котором здесь, собственно, речь идет, предлагали приобщиться по видеосвязи, а он отказался, и в Мюнхене это назвали большой ошибкой.

Украинский президент выступает здесь завтра. Еще у него ряд отдельных встреч на полях конференции. Украине вообще завтра посвящена отдельная сессия, в рамках которой сильные мира сего будут обмениваться мнениями, как преодолеть кризис. Чтобы не допустить новую войну в Европе.

В то же время стало известно, что Евросоюз готовится к новому мигрантскому кризису, теперь из Украины. Там ждут от двухсот тысяч до миллиона беженцев, предупредил в интервью немецкому "Вельту" вице-президент еврокомиссии Маргаритис Схинас. Еврокомиссар отметил, что будет сделано все возможное, чтобы эвакуировать всех европейцев в случае чрезвычайной ситуации, а также мобилизовать значительную гуманитарную помощь. В колонке для того же издания президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сдала свой экзамен на пути к демократии, сейчас уже Запад должен доказать, чего стоят его ценности.

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