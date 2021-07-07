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На КПП со Словакией мужчина поджег свой автомобиль

На КПП со Словакией мужчина поджег свой автомобиль

На КПП со Словакией мужчина поджег свой автомобиль

Отмечают, что у мужчины были проблемы с документами.

Чрезвычайное происшествие произошло на КПП "Ужгород-Вишне Немецке", неизвестный мужчина устроил пожар, зажег собственное авто просто в присутствии пограничников.

Видео события обнародуют в Сети свидетели происшествия.

Журналисты ТСН связались с украинскими пограничниками, которые рассказали, что стали лишь свидетелями. Мужчину на машине с иностранной регистрацией не пропустили в Словакию, и он поджег авто.

В то же время по словам блогера Виталия Глагола, поджигателя не пустили из-за проблем с документами именно на автомобиль.

 

Словацкие пограничники отдали всем, кто стоял в очереди паспорта и посоветовали ехать на другие контрольно-пропускные пункты.

Мужчина пытался убежать, однако там его задержали пограничники и одели наручники. Это зафиксировали случайные свидетели, которые пытались пересечь границу.

Украинец сжег свой автомобиль на переходе Вишне Немецкое — Ужгород. Далее убежал на украинскую сторону границы.

Опубликовано Трибуна Среду, 7 июля 2021