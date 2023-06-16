На крышах пасутся куры, а гуси плавают на огородах: в Николаевской области отступает вода, а люди ужасаются последствиям

На три метра упал уровень воды в реке Ингулец. В Николаевской области местные возвращаются в свои дома, откуда ушла вода, но боятся включать электричество из-за затопленные проводки и опасаются боеприпасов, которые волнами могло занести во двор. Несколько поселков до сих пор остаются заблокированными от большой суши, добраться туда можно только пешком, говорится в ТСН.

Трава на проводах, дорожные знаки в воде и разрушенная понтонная переправа – таковы последствия поднятия реки Ингулец. Вода начала отходить от домов жителей Снигиревки только накануне. Мария убирает двор от грязи и мусора, которые нанесла большая вода. Ее огород покрыт пучками с сеном и камышом. В гараже и погребе до сих пор вода, сарай и стены дома понемногу высыхают. Мебель супругов пенсионеров вынесли на солнце, чтобы просушить. Дрова еще несколько дней назад плавали по двору.

Вместе с овчаркой Диком ночуют у родственников улицей повыше. В городе уже подключили электричество, но из-за затопленной проводки свет в доме не включают. Не выходят и на огород, потому что боятся мин и боеприпасов, которые могли сюда занести с водой. "Все выше забора было, все несло водой", — рассказывает женщина.

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Пенсионеры срывают ламинат с пола, чтобы бетон хоть немного просох, ради этого приходится открывать все окна.

Супруги пенсионеров надеются, что дом после большого наводнения восстановят. Радуются тому, что остались живы после великого потопа и после российской оккупации.

В настоящее время в реке Ингулец после подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды упал на три метра. Большая вода уже отступила от почти трехсот домов общины. “Пытаемся обеспечить снегуровчан и питьевой и технической водой. Сейчас работают международные организации, которые с нашей общиной фиксируют фамилии пострадавших жителей, чтобы выдать им разовую денежную помощь — 6 тыс 600 грн — это первая помощь, которую будут оказывать международные доноры. Я надеюсь такой помощи и от них и от государства будет достаточно, чтобы людям перекрыть убытки, которые они получили в результате наводнения”, — говорит руководитель военной администрации Снегуровской территориальной общины Иван Кухта.

Тела двух погибших в результате подтопления в Николаевской области найдены в их собственных домах. Сообщения с затопленными селами местные власти пытаются восстановить.

Поселок Иванко-Кепино недавно был со всех сторон заблокирован водой, продукты и питьевую воду людям доставляли на лодках, а теперь возят на машинах. Тем, у кого дома затопило полностью, дают сухую одежду.

Игорь сушит одежду на улице. Большая вода затопила его дом на метр, уничтожила сад и разрушила погреб. Воду в колодце нужно откачивать. На стенах дома появилась плесень. Единственное помещение, куда не добралась вода во дворе Игоря – голубятня. С птицами пока и поселился мужчина, пока не просохнет дом.

Возле заброшенных затопленных домов и на крышах сараев пасутся куры, а гуси болтаются в воде прямо на огородах. Поселок после большого подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС превращается в пустырь.

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