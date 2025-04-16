На крыше многоэтажки в Киеве заметили четыре частных дома: что произошло

Частные дома на крыше многоэтажки

Реклама

В Киеве заметили многоэтажку, на крыше которой построили четыре частных дома. В Сети распространяется видео, авторы которого удивляются увиденному и добавляют, что такое заметили в столице впервые.

Учитывая масштабы и хаос застройки столицы, это вполне возможно. ТСН.ua выяснил, что это за загадочные домики на крыше и откуда они появились в Киеве.

Обычно такие надстройки появляются на зданиях, когда люди каким-то образом захватывают и перестраивают технические помещения на крышах домов.

Реклама

Видео было снято со стороны Берестейского проспекта. И если приблизить изображение, то действительно заметно, что на крыше размещены четыре частных дома, выполненных в едином архитектурном стиле. Это не может быть визуальным эффектом или монтажом.

© скриншот с видео

Как выяснил ТСН.ua, речь идет о 20-этажной многоэтажке на улице Вячеслава Чорновила, 25 именно на ее крыше «выросли» домики, но еще в 2005 году.

«Это проектное здание, а „домики“, которые заметили киевляне на крыше — технические сооружения для обслуживания лифтов многоэтажного дома. Конечно, их никто самовольно не надстраивал, они были возведены во время строительства многоэтажки. Это инженерное сооружение, внутри которого находится техническое оборудование для эксплуатации лифтов. Такие помещения есть над каждым из четырех подъездов дома, поэтому на крыше и заметили четыре „домика“, — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Он добавляет, что здание расположено в районе Лукьяновки, поэтому архитекторы выполнили технические сооружения именно в таком стиле, чтобы они гармонично вписывались в архитектуру старого города.