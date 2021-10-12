На линии фронта: как живет в прицеле врага село без света, дорог и магазинов

Люди стирают руками, а телефоны заряжают от солнечной батареи.
В прицеле врага седьмой год живут на линии фронта с десяток жителей Новоалександровки. Света в селе нет, дорог и магазинов — тоже. До ближайшего городка болотом и под обстрелами — 7 километров. Оккупанты знают о гражданских, но не жалеют патронов — часть села сгорела именно из-за воспалительных патроны оккупантов. Репортаж из села, которое еще есть на карте, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 11 октября 2021.
В зарослях трудно разглядеть село — рядом линия фронта. Забытые Богом и людьми, десяток жителей этого поселка живут 7 год прямо на линии фронта.
Сплошная пустота, разрушение и ботвы — то, что не разбила война — доконал ветер, дождь и мародеры.
Люди стирают руками. Телефоны заряжают от солнечной батареи. Ее подарил Красный Крест. Больше сюда никто не приезжает - ни священники, ни автомагазины. В город идут пешком или на велосипедах.
Война у этого села совсем близко. Ее слышно и видно.
С оккупированного Первомайска, а это всего за десть километров, оккупанты могут и тяжелой артиллерией ударить. Пока на село летят мины и пули — говорят украинские военные. Враг знает, что здесь живут гражданские, но все равно стреляет.
Враг постоянно напоминает о себе как только темнеет.
Украинские военные стоят живым щитом между оккупантами и жителями села. Львиную долю ударов ребята берут на себя — не жалуются, не жалуются, а просто делают свою работу, защищают страну и гражданских.
Корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк
Читайте также:
- Провоцируют огонь: боевики на Донбассе применяют запрещено вооружение
- Ситуация на Донбассе: боевики обстрелами провоцируют бойцов
- Мощные обстрелы и пролет вражеского дрона: как минувшие сутки на Донбассе