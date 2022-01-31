На линии фронта в Водяном самоселы топят снег из-за отсутствия воды и живут в разбитых домах

На линии фронта в Водяном самоселы топят снег из-за отсутствия воды и живут в разбитых домах

В селе осталось до десяти жителей.

В Водяном, что на самой линии фронта, были слышны автоматные очереди и взрывы в полях. Хотя слышат их уже разрушенные дома и несколько цивильных.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На одной из улиц протоптаны следы в снегу только у избитых осколками ворот Сергея. Мужчина говорит, что он здесь один. Двухкомнатный соседский дом стал для Сергея временным убежищем, потому что собственный сгорел еще два года назад во время обстрелов. Это сейчас он может спокойно днем пройтись по улице, потому что стрелять стали меньше.

"Это там просто стреляют на позициях из автомата, здороваются ребята", — говорит о звуках выстрелов мужчина.

В Водяном таких как Сергей не больше десяти. Люди разбросаны по селу, потому что целых домов уже почти не осталось. Повсюду пустота и сплошные руины.

«Все летит в село и бьют они, не учитывают, что там мирные. Я не знаю, какая у них честь и достоинство, там ничего нет», — говорит украинский военный.

Российские наемники намеренно целят по гражданским. Военные говорят, психологически хотят сломать здешних, чтобы те жаловались на наших воинов.

«Именно сейчас есть на нашем направлении российские ФСБ, позывной «Бобры» – это ДРГ противника и снайперы, поэтому с наступлением сумерек будут провокации», – говорит военный позывной Футболист.

Он – профессиональный спортсмен, игравший за столичную молодежку по футболу, бросил любимое дело и ушел на фронт. Теперь уже почти три года защищает свою страну и не очень верит, что Россия сейчас решится на полномасштабную войну, потому что нам, говорит, есть, чем защищаться.

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«Мы готовы! Это бряцание оружием и провокационные действия со стороны России. Я думаю, наступления не будет, если бы хотели, то пошли бы уже, но получат по зубам и на границе там останутся», — убеждает военнослужащий

Пока военные в полях готовятся к ночному караулу — Сергей в деревне пока не начались сумерки спешит с уборкой снега. Надо побольше навернуть, чтобы легче было собирать и топить, потому что колодцы в Водяном пустые.

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