На Львовщине декоммунизировали "золотого" пограничника: фото

В четверг, 14 сентября, в Яворивском районе Львовщины на территории военного городка пограничников был снесен один из символов советской эпохи — "позолоченная" скульптура советского охранника границы с собакой. Этот памятник "украшал" воинскую часть с 1960-х годов.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил советник начальника Львовской ОВА, причастный к рабочей группе по декоммунизации, Олег Радык.

По его словам, на территории Мостиской громады, где расположена военная часть, демонтаж объектов монументальной пропаганды времен СССР продолжался достаточно активно. Но поскольку осуществлять работы по демонтажу этого памятника на режимном объекте должны были сами пограничники, начальнику ОВА Максиму Козыцкому пришлось отправлять соответствующее письмо на адрес руководства Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Памятник советскому пограничнику во Львовской области / Фото: из соцсетей

“Отмечаем, что советская армия была оккупационной армией, и все маркеры, которые были сооружены на территории воинских частей, например “аллеи славы”, памятники советскому пограничнику и т.п., должны быть демонтированы в соответствии с Законом Украины “Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии”, — говорилось в официальном письме ЛОВА.

В конце концов сегодня демонтаж этого объекта из публичного пространства воинской части пограничной службы все же состоялся.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

По словам Олега Радика, подобные объекты до сих пор существуют на территории военных городков в двух населенных пунктах Львовщины — Великих Мостах и Нижанковичах.

По состоянию на 14 сентября во Львовской области обнаружили 291 объект, который подлежал демонтажу в процессе декоммунизации и деколонизации, демонтирован — 221.

Напомним, ранее на Львовщине местные селяне не разрешали демонтировать советский памятник колхознице, потому что она похожа на Юлию Тимошенко. Агрессивные мужчины бросались на активистов с угрозами и бранью, из-за чего пришлось вызвать полицию.

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