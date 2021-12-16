На Львовщине и Волыни только растут очереди на границах с Польшей

На Львовщине и Волыни только растут очереди на границах с Польшей

Нововведение с тестами – лишь одна из причин.

Польша изменила условия въезда — кроме сертификата о вакцинации, теперь путешественникам нужно иметь и свежий отрицательный тест на коронавирус. Если накануне на КПП со стороны Украины были пробки с легковушек, то сегодня уже выросла очередь грузовиков. И нововведения с тестами – только одна из причин. Массовое скопление фур на границе из-за и католического Рождества.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На международном пункте пропуска Краковец – Корчёва в очереди полторы сотни грузовиков. Пробка растянулась на 5 километров. В целом же на всех пунктах пропуска Львовщины полтысячи фур ожидают пересечение границы. И это действительно в основном связано с Рождеством – дальнобойщики должны успеть доставить товар в Европу к католическому Рождеству, когда там закроются на праздники склады. И успеть вернуться в Украину к началу Нового года.

«Это связано, в первую очередь, с окончанием разрешений на международные перевозки. Истекает год, соответственно заканчиваются контракты у фирм, держателей, отправителей, в том числе перевозчиков. Если брать по вопросам логистики, то в первую очередь заинтересованы водителей грузовых пересечь границу в период с пятницы по понедельник», – сообщает начальник отделения инспекторов пограничной службы «Краковец» Сергей Веретильник.

Водители грузовиков возмущены, очень устали, потому что по трое суток ждут в машинах. Говорят перед католическим Рождеством всякие проблемы на границе и каждый раз новые причины. «Катастрофа, мы трое суток уже стоим здесь, никакого движения, все лезут вперед, никакого контроля. Разгрузиться и скачать уже не успеем», — сообщает один из водителей.

Собственно, это еще одна причина очередей. Кроме сертификата, водители должны показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 24 часов на въезде. Так что делают его здесь неподалеку, ждут результата — это растягивает время в очередях.

На границе с Польшей выросла очередь грузовиков – с чем это связано и сколько времени займет | Новости мира

Такое напряжение на границе будет продолжаться несколько дней, прогнозируют пограничники.

На Волыни ситуация не лучше – на пункте пропуска Ягодин очередь из грузовиков растянулась почти на восемь километров и продвигается она очень медленно. Через час работы съемочной группы автомобили не сдвинулись с места ни на метр. Сейчас здесь около четырех сотен грузовиков. Для сравнения – вчера их было полторы сотни.

Не все водители знают о новых правилах пересечения границы. И хотя здесь работают два пункта тестирования, их мало, утверждают водители. По два часа стоят только в очереди за тестом.

«Водители не покидают пункт пропуска, потому что ждут результатов тестирования», — говорит заместитель начальника пункта пропуска "Ягодин" Виктор Лончук.

Еще одной причиной очередей именно в этом пункте пропуска таможенники называют реконструкцию, которую делают поляки со своей стороны. На пункте Дорогуск устанавливают электронную систему пересечения. Пока продолжаются работы – будут пропускать меньше автомобилей.

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