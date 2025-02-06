Мужчина получил повестку и сбежал из ТЦК, чтобы избежать мобилизации: нашли ли его

Житель Львовщины сбежал из помещения ТЦК после получения повестки. Он заявил, что боится служить. Наказал ли его суд?

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Городоцкого райсуда Львовской области.

По данным суда, 10 июня 2024 года жителя Львовщины признали пригодным к мобилизации. Однако он сбежал с территории местного ТЦК, чтобы избежать мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "пройдя военно-врачебную комиссию и получив 10.06.2024 повестку об отправке в тот же день в распоряжение командира воинской части для прохождения военной службы, уклонился от призыва из-за страха за свою жизнь во время службы в военное время".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный приговор на 1 год испытательного срока.

"Учитывая тяжесть преступления, то, что последний осознал свою вину, о содеянном сожалеет, имеет на иждивении малолетнего ребенка с пороками здоровья, заключение органа пробации о возможности его исправления без ограничения или лишения свободы на определенный срок, другие обстоятельства дела, суд считает возможным применить к мужчине ст. 75 УК Украины, освободив его от отбывания назначенного по этому приговору наказания с испытанием", — говорится в пояснении суда.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку по почте и отказался от мобилизации, потому что "он трудоустроен".

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