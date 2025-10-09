- Дата публикации
На Львовщине мужчина в ТЦК отказался получать повестку: чем это закончилось
Житель Львовщины отказался от мобилизации из-за плохого здоровья.
Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.
По данным суда, житель Львовщины в июле 2023 года прошел ВВК, которая признала его ограниченно годным к мобилизации. В марте 2024 года ему дали повестку, однако мужчина категорически отказался ее получать.
На суде мужчина вину признал. Он отметил, что в помещении ТЦК отказался получать повестку, «поскольку считал, что по состоянию здоровья не сможет проходить военную службу».
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львовщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
