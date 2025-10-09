ТСН в социальных сетях

На Львовщине мужчина в ТЦК отказался получать повестку: чем это закончилось

Житель Львовщины отказался от мобилизации из-за плохого здоровья.

Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в июле 2023 года прошел ВВК, которая признала его ограниченно годным к мобилизации. В марте 2024 года ему дали повестку, однако мужчина категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что в помещении ТЦК отказался получать повестку, «поскольку считал, что по состоянию здоровья не сможет проходить военную службу».

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львовщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации

