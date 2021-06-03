На Львовщине на водопаде погиб 12-летний мальчик: что известно о роковой школьной экскурсии

Ученик погиб во время школьной экскурсии.

На Львовщине 12-летний мальчик смертельно травмировался во время школьной экскурсии на водопаде в селе Каменка. По факту гибели шестиклассника полиция открыла уголовное производство. Виновному грозит до пяти лет заключения. Впрочем, даже после трагедии доступ на водопад не закрыли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

Известно, что водопад в селе Каменка очень популярен, туда постоянно приезжают экскурсии, в том числе и школьные. Накануне туда приехали и ученики 82-й львовской школы. В общем собралось на экскурсию два класса.

До приезда спасателей помочь школьнику пытались и учителя, и местные. Мальчик был посередине водопада, где сильное течение. Оперативно приехали сотрудники ГСЧС, которые бензопилой освободили ребенка из-под дерева, за которое зацепился, веревками вытащили на берег и передали медикам. К сожалению, врачи констатировали смерть.

"Мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он подвинулся, поскользнулась нога и мальчик упал в воду", — говорит руководитель Управления образования Департамента гуманитарной политики Львовского горсовета.

Также читайте Хотел сделать селфи на фоне водопада: подробности гибели ученика во время школьной экскурсии во Львовской области

Известно, что директор заповедника на территории, которого расположен водопад, копы уже допросили, а вот классную руководительницу еще нет. После несчастья 45-летняя классная руководительница, которая сопровождала детей, оказалась в реанимации. Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии, у нее психоэмоциональная травма.

Также помощь оказывали учителю христианской этики, который пытался спасти школьника и долгое время находился в холодной воде.

Посещение заповедника Святые Бескиды и самого водопада — это платная услуга, но особых мер безопасности нет. Там размещены трухлявые поручни, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка, которую почти невозможно прочитать, с предупреждением, что скользко. Местные говорят, что там не впервые травмируются и дети, и взрослые. Но это не останавливает туристов. В частности, и групп с детьми.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: полиция допросила директора заповедника, на территории которого погиб шестиклассник

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку