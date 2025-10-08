На Львовщине нашли двух медвежат-сирот: что произошло

Медвежата / © ТСН

Реклама

В медвежьем приюте «Домажир» на Львовщине новые жители — двое медвежат. Их нашли в лесу без мамы. Малыши были истощены и совсем маленькие, а теперь подросли, окрепли и привыкают к жизни в безопасности.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Руна и Коди — самые молодые жители медвежьего приюта «Домажир». Им по восемь месяцев. Сейчас они весят более тридцати килограммов каждый и хорошо себя чувствуют. А забрали их сюда совсем крошечными — весом всего пять и семь килограммов.

Реклама

«Они питаются трижды в день, любят зелень, малину, яблоки и мясо. Они — брат и сестра. Мы долго думали над именами. Нам пришла такая мысль, что Коди такой величественный и у него характер и мы его назвали Коди, а Руна как богиня», — говорит смотритель медвежьего приюта Андрей Мокрик.

Малыши попали в приют, когда им было по три месяца. Сначала были напуганы и недоверчивы. Поэтому нужно было время для адаптации. Но уже потом привыкли, начали играть и даже купаться в бассейне.

«Они были найдены работниками охотничьей станции в лесу. Они увидели двух брошенных медвежат без мамы. Сначала они к ним не подходили. Они решили наблюдать несколько дней за ними, вернется мама или нет. Мама не вернулась, они были голодные они были маленькие. И они уже обратились за помощью к нам», — говорит менеджер медвежьего приюта Оля Федорив.

Почему детенышей могли бросить, или что-то случилось с мамой — версии разные. Но сами бы они не выжили в дикой природе, говорят в приюте.

Реклама

«Может быть такое, что она могла забрать с более сильного медвежонка и уйти с ним, то есть могло быть трое четверо, соответственно двое слабых могли остаться. Ну я уже здесь работаю достаточно долго, то это 1 раз встречаю такую историю», — говорит Оля Федорив.

Пока Руна и Коди живут в адаптационном вольере, к ним не подходят посетители.

В приюте «Домажир» сейчас живет 31 медведь. Сюда животных привозят из цирков, частных усадеб или зверинцев, где они годами были заперты в клетках. Здесь их постепенно восстанавливают и возвращают к естественному поведению. Зимой большинство питомцев залегают в спячку — как в дикой природе. И уже в следующем году к ним скорее всего — присоединятся Руна и Коди.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Двух медвежат нашли истощенными и без мамы! Как малыши привыкают к жизни в приюте