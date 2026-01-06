На Львовщине отец троих детей получил повестку и уклонился от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемый — мужчина, на иждивении которого находится трое детей. Он в мае 2023 года получил повестку, однако не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что «его забрали с работы сотрудники ТЦК. На следующий день он проходил медосмотр и был признан годным к военной службе. Решение ВЛК он не обжаловал, поскольку ему не сообщали о такой возможности. Не помнит, чтобы ему вручали повестку и чтобы он подписывал корешок повестки. После прохождения медицинского осмотра он действительно находился в помещении кабинета №9 и подписывал документы, однако не читал, что именно подписывал. После этого ему сказали ехать домой и что ему позвонят. Еще через несколько дней ему позвонили, чтобы он прибыл в территориальный центр комплектования, однако он туда не пришел, поскольку подумал, что его возьмут служить».

Защитник просил применить к обвиняемому ст.69 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа, поскольку обвиняемый вину признал, получил отсрочку от призыва и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Жидачевский районный суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Также с него взыщут более 4,5 тыс. грн за проведение экспертиз.

