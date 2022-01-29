На Львовщине пассажирский поезд совершил наезд на двух пешеходов: подробности трагедии

Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не успел.

В городке Пустомыты возле Львова два человека погибли под колесами пассажирского поезда. Мужчина и женщина ночью переходили путив неустановленном месте, а поезд мчался на большой скорости. Уйти от наезда на людей машинист не смог.

О подробностях этого трагического случая идет речь в субботу, 29 января, в сюжете ТСН.19:30.

Около двух часов ночи в субботу, 29 января, машинист поезда "Ужгород — Лисичанск" применил экстренное торможение, когда через путь проходило несколько человек. Двое из них оказались под колесами — 43-летняя женщина от полученных травм погибла на месте, а жизнь 52-летнего мужчины пытались спасти в местной больнице.

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Как рассказал анестезиолог Пустомытовской больницы Александр Абрамов, почти час длились реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось. "Тяжелые травмы были, не совместимые с жизнью — травма головы, грудной клетки, множественные переломы костей", — объяснял врач.

В полиции заметили, что люди, перебегавшие рельсы, считали, вероятно, что приближается грузовой электропоезд, который не двигается так быстро, как пассажирский, и они успеют убежать.

Наезд случился всего в нескольких метрах от моста над путями. Но местные ходят по нему неохотно, выбирая дорогу напрямик через пути. Пешеходов не останавливают ни предупредительные сигналы, ни смертельные несчастные случаи. Последний, по словам дежурной на переезде, был здесь всего два месяца назад.

По факту гибели двух человек на железной дороге полиция открыла уголовное производство с примечанием - несчастный случай. Из-за аварии поезд в Лисичанск прибыл с полуторачасовым опозданием.

Во Львовской области два человека погибли под колесами поезда

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