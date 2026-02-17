- Дата публикации
На Львовщине попрощались с двумя детьми, которых убил родной отец: жуткие подробности
В Бродовской общине прощаются с 13-летним мальчиком и 15-летней девочкой. Подробности жуткого убийства, которое совершил родной отец, пока мать была на заработках.
С двумя детьми, которых, по словам полиции, застрелил родной отец, сегодня прощались на Львовщине. В последний путь провожают и самого мужчину, который после убийства сына и дочери совершил самоубийство. Ужасная трагедия, которая всколыхнула Бродовскую общину, произошла в минувший понедельник.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Что известно о трагедии
По данным правоохранителей, 42-летний мужчина, вооружившись охотничьим ружьем, смертельно ранил своих детей — 13-летнего сына и 15-летнюю дочь. После содеянного он покончил с собой.
В момент трагедии в доме находилась бабушка детей. Женщина услышала выстрелы, раздававшиеся из соседней комнаты, и немедленно вызвала полицию. Мать детей в это время находилась на заработках в Польше.
Оружие было официальным
В полиции отмечают, что охотничье ружье было зарегистрировано на мужчину официально. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы этого непонятного и жестокого поступка.
Вещественные доказательства: Правоохранители изъяли мобильные телефоны и сейчас тщательно анализируют переписку подозреваемого.
Статус семьи: Односельчане и социальные службы в один голос утверждают — семья была благополучной. Конфликтов в семье не замечали, на учете она не состояла.
По погибшим детям в Бродовской общине объявили трехдневный траур.
Ужасное событие оставило больше вопросов, чем ответов. Следствие продолжается, чтобы понять, что именно толкнуло отца на такой шаг против собственных детей.
Мотив расправы: данные источников ТСН.ua
Источники ТСН.ua сообщили, что по предварительной информации, мотивом убийства могла стать ревность. Имели ли они основания — это выяснится. Но по состоянию на сейчас известно о следующем: мужчина, который подозревается в убийстве собственных детей, а после выстрелов — в нанесении себе смертельного ранения, конфликтовал со своей женой, которая находилась в Польше. Наличие конфликта будет подтверждено или опровергнуто во время следствия, но предварительно об этом есть информация. Мужчина считал, что у женщины есть другой за рубежом. Кроме того, она, мать этих детей, якобы намеревалась забрать
