На Львовщине с матом и угрозами вручили повестку священнику: новый скандал с ТЦК

Во Львовской области мужчина в военной форме хватал за горло и угрожал священнику во время вручения повестки.

Скандал во Львовской области за считанные часы облетел всю Украину – снова ссора с представителями ТЦК. В одном и сел призвать пытались греко-католического священника, но на самом деле оказалось, что дело совсем в другом.

Почему разразился такой скандал и что говорят в терцентре, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Хватал за горло и угрожал "загрузить как скот", если тот не явится в ТЦК — так повестку пришли выписывать священнику Украинской греко-католической церкви во Львовской области.

Где произошло событие и какова участь священника?

Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области. Как все происходило, сняла на камеру дочь священника. Ему выписали повестку в ТЦК на 9 утра 15 декабря, а если тот не появится, то мужчина в форме обещает, что на войну заберет родственников священника: сына и зятя.

На Львовщине мужчина в военной форме "брал за горло" и угрожал священнику повесткой

Почему мужчина в форме так возненавидел священника?

Впоследствии на видео мужчина в форме признается, что это фактически месть священнику за неправильное прощание с его сыном, погибшим на фронте. Оказался священник по просьбе отца во время прощания не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Видео мгновенно разлетелось соцсетями и дошло до областных властей. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий требовал от ТЦК объяснений.

Реакция ТЦК

Львовский ТЦК и СП отреагировали на скандал с мужчиной в военной форме, который угрожал священнику. Там отметили, что действия их работников были правомерными, а священнику угрожал гражданский в военной форме.

"При осуществлении планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", — говорилось в сообщении.

Там добавили, что повестка этому священнику действительно была выписана заранее, ведь священник военнообязанный, а в ТЦК вызывался для уточнения военно учетных данных.

Кем был человек в военной форме

Позже в соцсетях уточнили, что мужчина в военной форме, который грубил священнику — отец братьев Вышиваных, погибших на войне с разницей в 10 дней.

Сначала в бою с оккупантами Николаевской области 4 марта 2022 года погиб младший брат, 28-летний боец 80-й бригады Василий. А 13 марта во время атаки по одному из полигонов Львовщины погиб и 34-летний майор Кирилл Вышиваный.

Братья Вышиваные / Фото: Фото из социальных сетей

Другие пользователи, знакомые с семьей, пишут, что отец якобы не жил с семьей, не участвовал в воспитании детей, а когда сыновья стали взрослыми – не поддерживал с ними почти никакой связи.

Вопрос мобилизации в Украине ежедневно набирает обороты. Видео со всей страны разлетаются по телеграммам по каналам, на которых представители ТЦК выписывают повестки во всех возможных местах. Люди поделились на два лагеря – одни кричат, что это нарушение прав человека, другие напоминают – война не закончилась, а ребятам, которые уже почти два года служат без ротаций, нужно время для отдыха. О нехватке людей говорят и военные и призывают готовиться к битве всех.

Громко о мобилизации заговорили и во власти. До конца года ВРУ представить президенту и украинцам целый ряд законопроектов с комплексными изменениями в подходах как к мобилизации, так и демобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Чмырь или чмо, или как тебя там! Представители ТЦК со скандалом вручили повестку священнику