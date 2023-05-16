На Львовщине в пяти селах погибли сотни тысяч пчел: такого массового мора никогда раньше не было

Пчеловоды обвиняют владельцев полей, которые начали обработку почвы, те же настаивают, что обработка земли никак на насекомых не могла повлиять.

В пяти селах Бродовской общины уже потеряно более тысячи пчелиных семей. А только в одной такой – около 30 тысяч особей. Пчеловоды связывают все это с обработкой полей, мол, фермеры использовали пестициды, однако аграрии все отрицают. Дело на рассмотрении в полиции, все ждут результатов экспертизы, говорится в ТСН.

На пасеке господина Павла возле каждого улья мертвые пчелы. "Есть 280 пчелиных семей, некоторые ульи двойные, то ульев где-то 250", — говорит мужчина.

За более полувека, когда мужчина занимается пчеловодством, такое произошло впервые. “Прошлись по всей пасеке, думали, что это 1-2-3 семьи, может что-то случилось, может принесли какой-то яд, мы прошлись по пасеке — у каждого лежат трупы пчел, кучи такие, может по килограмм или два килограмма пчелы ”, — рассказывает мужчина.

Такие же убытки у пчеловодов пяти близлежащих сел. "Было зарегистрировано 25 заявлений в полицию от пострадавших пчеловодов", — говорят пчеловоды.

Хозяева уверены, что мор пчел произошел из-за обработки полей. В общине десять агрофирм, половина из них уже начали обрабатывать поля, говорят в мэрии. Действительно ли кто-нибудь из них использовал опасную для насекомых химию, пока неизвестно. "Это в действительности какая-то экологическая катастрофа. Мы собрали совещание, пригласили представителей всех агрофирм, имеющих земли на этой территории. Конечно, никто не хочет признать свою вину”, — убеждает Бродовский городской голова Анатолий Белей.

Предприятие, которое имеет больше земель в общине, говорит, поля кропили, но не вредными препаратами для пчел. "Есть класс безопасности: вредный или безвредный. Есть препараты, которые действуют на растение, а есть класс безопасности, которые действуют на насекомые, на насекомые мы еще ничего не работаем. Мы обрызгивали, чтобы поле имело чистоту”, — убеждают там.

Образцы почвы и падеж пчел отобрали для экспертизы, результаты еще ждут. "В прошлом были тоже случаи, но не в таком количестве, не очень на это реагировали, никто не хотел заниматься, но на этот раз так не оставим", — убеждает городской голова.

“Две с половиной тысячи одна семья, а 280 семей, умножить и будут убытки. Но кроме того, еще может быть заражен улей, но яд неизвестно сколько действует”, — заключают пчеловоды.

Экспертиза покажет, почему погибли пчелы и какие препараты использовались для обработки полей.

Читайте также:

Экипаж САУ спас съемочную группу ТСН, авто которой застряло в поле на самом опасном направлении фронта во время боя

Шесть часов раненым с собратьями штурмовал позиции врага: доброволец поразил командира

Для пострадавших от войны финны построили модульный городок со всем необходимым, в котором можно жить 50 лет