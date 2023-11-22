На Львовщине военкомам разрешили проверять документы у всех мужчин на улице: законно ли это

Во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет на территории области.

Соответствующий приказ выдал руководитель аппарата Львовской ОВА и комендант области Тарас Грень.

Приказ коменданта о проверке документов Львов

Так, Львовская ОВА от 17 ноября 2023 приказала обязать военнообязанных на время действия военного состояния иметь при себе и предоставлять по требованию для проверки уполномоченным лицам ТЦК СП документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы (удостоверение о приписке к призывной участки, военный билет или временное удостоверение военнообязанного).

Также уполномочить военнослужащих ТЦК СП на проверку этих документов на территории Львовской области.

"Контроль за исполнением приказа оставляю за собой", — говорится в приказе коменданта.

Приказ/Львовская ОВА

Законен ли такой приказ

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что к приказу Львовской ОВА есть много вопросов. Но начнем с того, по каким основаниям и кто, согласно действующему законодательству, имеет право проверять документы граждан в период действия правового режима военного положения.

Так, согласно статье восьмой закона Украины "О правовом режиме военного положения", в период действия военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут самостоятельно или с привлечением органов государственной власти или местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.

К таким мерам относится, в частности, проверка документов у лиц, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Порядок, основания проверки документов во время военного положения, а также круг лиц, имеющих на это полномочия, определен Постановлением КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456.

Имеют ли право военные проверять документы на улице

Исчерпывающими основаниями для проверки документов у лиц согласно указанному Постановлению КМУ являются:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

“То есть проверять у граждан документы, которые, например, не совершают никакого правонарушения, и не вызывают обоснованных подозрений, только по тому основанию, что это человек мужского пола в возрасте от 18-60 лет уже являются незаконными мерами. И приказ Львовской военной администрации не может содержать обязательства мужчин предоставлять свои документы представителям ТЦК СП только по требованию представителей ТЦК СП без оснований, определенных Постановлением КМУ", — рассказала Марина Бекало.

Кто имеет право проверять документы в военное время

По словам Марины Бекало, согласно указанному Постановлению КМУ, военным командованием вместе с военной администрацией выдается приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которому назначается комендант.

Назначенный комендант в свою очередь издает приказ о предоставлении полномочий на осуществление таких мер соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) не относятся к указанному перечню компетентных органов, а потому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мер", — рассказала ТСН.ua адвокат.

Согласно Постановлению КМУ от 23 февраля 2022 г. № 154, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

“То есть их полномочия ограничиваются исключительно вопросами обеспечения воинского долга и мобилизационной подготовки лиц, но полномочий на осуществление таких мероприятий, как проверка документов, осмотр вещей, транспортных средств они не имеют и не могут быть предоставлены приказом коменданта. То есть приказ коменданта Львовской области Тараса Греня противоречит Постановлению КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Можно ли не предоставлять документы представителям ТЦК СП

Адвокат рассказала, что согласно ст.19 Конституции Украины, правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

“Поэтому выполнять приказ коменданта, не соответствующего законодательству, никто не обязан. Соответственно, такое лицо не может быть привлечено к ответственности”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, во Львове среди улицы произошел очередной скандал с работниками ТЦК. На видео зафиксировали стычку между парой и людьми в военной форме. Конфликт завершился "упаковкой" мужчины к автомобилю и бранью с женщиной. На инцидент уже отреагировали во Львовском ТЦК и СП.

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