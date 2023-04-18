На границе с Польшей во Львовской области застряли сотни фур, очередь растянулась на 20 километров

Более 350 грузовиков скопилось на пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области. Произошло это из-за запрета Польши импортировать сельскохозяйственную продукцию из Украины. Приняли ее на выходных и граница стала, говорится в ТСН.

350 грузовых автомобилей стоят на обочинах, очередь начинается более чем в 20 километрах от границы. Многие водители везут именно те продукты, которые запрещены. Список немалый – из 18 пунктов - зерновые, молочные продукты, мясо, пчелиная продукция, овощи и фрукты, сахар, вина и это еще не все. В Польшу теперь с таким грузом не въехать, поэтому водители растеряны и не знают, что делать. Не пускают даже тех, кто едет по транзиту через Польшу в другие страны. “Я везу сахар в Германию и ничего не говорят, ходят взад-вперед и нас не пускают никуда. Варианты – еду домой и ложусь спать, иначе не будет, я здесь живу уже 11 день”, – рассказывает один из водителей.

Больше всего возмущены водители, успевшие уехать из Украины, но еще не прошли контроль польских таможенников и пограничников. Их тоже вернули обратно с фурами, полными продуктов. Таких на этом пункте пропуска более полусотни. "Они ночью нас побудили и сказали на выезд. Туда я 16 дней ехал, там еще 2 суток простоял и вот уже 3 суток стою. Ни туда, ни назад”, — возмущается водитель.

“Я здесь стою от 3 числа, я не знаю дальше, что делать. Предупредили бы, например, за месяц, что от такого числа не будет ехать зерновые, не уезжайте”, — добавляют другие водители из очереди.

Решение — запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины польское правительство приняло из-за протестов польских фермеров. Они жаловались, что украинской продукции стало так много, что собственную некуда было сбывать. Поэтому польское правительство прислушалось к фермерам и приняло решение приостановить импорт до июня. Чем очень возмутил и удивил украинских предпринимателей. “С точки зрения молочной продукции – мне непонятно! Ведь наш баланс в пользу поляков. Если за 22 год Украина проэкспортировала именно в Польшу на 100 миллионов, то поляки на 300 миллионов. Если этот вопрос не будет решен, то нужно возвращать товар. Это нужно оформлять реэкспорт и это дополнительные потери предприятиям”, — убеждает исполнительный директор союза молочных предприятий Арсен Дидур.

На движение легковых автомобилей ограничения не повлияли, ведь у них отдельная очередь. В Министерстве аграрной политики говорят, что ведутся переговоры с польской стороной. В то же время пограничники и таможенники просят водителей грузовиков учитывать ситуацию и не стоять в очереди зря.

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