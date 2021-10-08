На месте массового расстрела в Киеве до сих пор раздаются выстрелы, а застройщики срезают кресты

На месте массового расстрела в Киеве до сих пор раздаются выстрелы, а застройщики срезают кресты

Рядом с Бабьим Яром работает тир и готовится застройка.

Заместитель гендиректора Мемориального центра Холокоста Руслан Кавацюк привел примеры ужасного святотатства на месте преступления нацистов в Бабьем Яру, за которые власти должно быть стыдно.

Своими впечатлениями он поделился 7 октября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на "1 + 1".

По его словам, во время экскурсий по территории массовых расстрелов посетители часто обращают внимание на звуки выстрелов, доносящихся до них.

"Мы подходим к синагоге, где во время аудиоинсталяции звучат имена жертв. А рядом звучат выстрелы. И эти выстрелы не из аудиоинсталяции — они из реального тира, который там стоит и никого не возмущает. Все активисты молчат. Все, кто протестует и подписывает письма — никто против тира не подписывает и не протестует! На месте массового расстрела! Иностранцы на меня смотрят и спрашивают: "Руслан, как это возможно? Это же святотатство. Ваше государство или ваш город это не понимает?" И мне жгуче стыдно", — рассказывал Руслан Кавацюк.

Он отметил, что только недавно президент Зеленский пообещал, что тир оттуда заберут, но пока все попытки сделать это были безрезультани.

Кроме того, его возмущает поведение застройщиков, которые своим цинизмом превзошли советских деятелей. По его словам, еще в 1964 году на этой территории киевская власть запретила проводить строительство, обнаружив в котловане человеческие останки.

"Полторы недели назад срезали кресты, которые поставили там местные жители. Люди, которые рядом живут, знают, что это место расстрела. Они поставили там кресты, протестовали против этого строительства. Ничего, застройщик тихонько срезал ", — отметил Кавацюк.

Заместитель гендиректора мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" рассказал о задачах данного памятника

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