На заброшенной могиле Чапкиса в Киеве появилось много цветов: когда ждать памятника (фото)

Месяц назад в социальных сетях активно обсуждали вид могилы Григория Чапкиса, выдающегося украинского танцора и хореографа, на Байковом кладбище в Киеве. Людей возмутило, что надгробие необустроено. До этого времени там не установлен памятник легендарному артисту. Многие пользователи в социальных сетях упрекали в этом его родственников.

Григорий Николаевич Чапкис умер почти два года назад – 13 июня 2021 года.

Так сейчас выглядит могила хореографа Григория Чапкиса на Байковом кладбище/фото ТСН.ua

Цветы от незнакомцев

На выходных сайт ТСН.ua посетил могилу Григория Чапкиса на Байковом кладбище. Она действительно смотрится не лучшим образом.

Через месяц после публикации с надгробия убрали венок и деревянную конструкцию с вышитым полотенцем. Могила остается такой, как была в апреле, только на ней появилось много искусственных роз белого и красного цветов.

Поклонники принесли хореографу белые и красные розы / фото ТСН.ua

Что говорят родственники

Лилия Чапкис, дочь легендарного артиста, рассказала сайту ТСН.ua, что с понедельника на Байковом кладбище уже начались работы по обустройству памятника.

Она добавляет, что по традиции памятник ставят год спустя после смерти человека. А процесс подготовки памятника начали год назад.

"У нас уже готовый проект памятника отцу. Раньше не начинали работы, потому что было холодно. Проект разрабатывался тщательно и долго, мы ожидали его окончания десять месяцев. Также нужно было договориться с рабочими. Процесс продолжается, мы не спим. Единственное, что мы за границей и, к сожалению, приехать в Киев не можем, а у Григория Николаевича в городе никого не осталось — ни родственников, ни друзей. времени. К сожалению, из-за войны, авиасообщения с Киевом сейчас нет, а на дорогу на поезде уходит очень много времени. Поэтому приехать мы пока не сможем, только во время отпуска, потому что тоже все работаем", – рассказала нам дочь хореографа.

Ленгендарный "ползунец" от Чапкиса

Она добавляет, что рабочие уже приступили к заливке фундамента. Дети Чапкиса – Лилия и Грег – контролируют их работу в телефонном режиме.

Григорий Чапкис исполняет свой легендарный "ползунец". Именно таким его изобразят на памятнике

Лилия Чапкис рассказала нам, каким будет памятник ее талантливому отцу на Байковом кладбище.

"Работы над установкой памятника будут закончены уже в ближайшее время. Григорий Николаевич будет изображен в образе во время исполнения его легендарного "ползунца" — очень сложного хореографического элемента. Он выполнил его в составе ансамбля Павла Вирского, где проработал 30 лет. Его "ползунца" никто так и не смог повторить. Есть фото отца во время выполнения "ползунца", которое облетело весь мир. Именно таким он будет изображен на памятнике. Я очень благодарна всем людям, которые посещают могилу моего папы на Байковом кладбище. Они приносят цветы и просто вспоминают его. Искренне благодарю их от всех нас", — рассказала нам Лилия Чапкис.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о скандале, связанном с обустройством нелегального кладбища на территории Национального природного парка "Голосеевский".

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