На заброшенной могиле Чапкиса в Киеве появилось много цветов: когда ждать памятника (фото)

Как сейчас выглядит место захоронения легенды украинского танца.
Месяц назад в социальных сетях активно обсуждали вид могилы Григория Чапкиса, выдающегося украинского танцора и хореографа, на Байковом кладбище в Киеве. Людей возмутило, что надгробие необустроено. До этого времени там не установлен памятник легендарному артисту. Многие пользователи в социальных сетях упрекали в этом его родственников.
Григорий Николаевич Чапкис умер почти два года назад – 13 июня 2021 года.
Цветы от незнакомцев
На выходных сайт ТСН.ua посетил могилу Григория Чапкиса на Байковом кладбище. Она действительно смотрится не лучшим образом.
Через месяц после публикации с надгробия убрали венок и деревянную конструкцию с вышитым полотенцем. Могила остается такой, как была в апреле, только на ней появилось много искусственных роз белого и красного цветов.
Что говорят родственники
Лилия Чапкис, дочь легендарного артиста, рассказала сайту ТСН.ua, что с понедельника на Байковом кладбище уже начались работы по обустройству памятника.
Она добавляет, что по традиции памятник ставят год спустя после смерти человека. А процесс подготовки памятника начали год назад.
"У нас уже готовый проект памятника отцу. Раньше не начинали работы, потому что было холодно. Проект разрабатывался тщательно и долго, мы ожидали его окончания десять месяцев. Также нужно было договориться с рабочими. Процесс продолжается, мы не спим. Единственное, что мы за границей и, к сожалению, приехать в Киев не можем, а у Григория Николаевича в городе никого не осталось — ни родственников, ни друзей. времени. К сожалению, из-за войны, авиасообщения с Киевом сейчас нет, а на дорогу на поезде уходит очень много времени. Поэтому приехать мы пока не сможем, только во время отпуска, потому что тоже все работаем", – рассказала нам дочь хореографа.
Ленгендарный "ползунец" от Чапкиса
Она добавляет, что рабочие уже приступили к заливке фундамента. Дети Чапкиса – Лилия и Грег – контролируют их работу в телефонном режиме.
Лилия Чапкис рассказала нам, каким будет памятник ее талантливому отцу на Байковом кладбище.
"Работы над установкой памятника будут закончены уже в ближайшее время. Григорий Николаевич будет изображен в образе во время исполнения его легендарного "ползунца" — очень сложного хореографического элемента. Он выполнил его в составе ансамбля Павла Вирского, где проработал 30 лет. Его "ползунца" никто так и не смог повторить. Есть фото отца во время выполнения "ползунца", которое облетело весь мир. Именно таким он будет изображен на памятнике. Я очень благодарна всем людям, которые посещают могилу моего папы на Байковом кладбище. Они приносят цветы и просто вспоминают его. Искренне благодарю их от всех нас", — рассказала нам Лилия Чапкис.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о скандале, связанном с обустройством нелегального кладбища на территории Национального природного парка "Голосеевский".
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