Тендер на полмиллиона: на мосту Метро в Киеве провели таинственное испытание эстакады

На работы из бюджета города потратили более полумиллиона гривен. Конечный технический отчет еще ждут..

В Киеве провели испытания конструкций моста Метро, об этом стало известно из информации о тендере на сайте Prozorro, где публикуют ведомости про сканадльные закупки на миллионы.

Испытание несущих конструкций эстакады метропроезда моста Метро через реку Днепр заказало КП "Киевский метрополитен" за 510 тысяч гривен, испытание подрядчик обязывался провести до 31 августа этого года.

Но, как пояснили сайту ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, испытания на мосту Метро уже провели в мае этого года.

Таинственное испытание за полмиллиона

Как происходило испытание, в Департаменте нам не смогли рассказать. Там лишь отметили, что испытания несущих конструкций эстакады метропроезда моста Метро проводились в соответствии с следующими нормативными документами:

ДБН В.2.3-6:2009 "Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Обследование и испытание".

ДСТУ 9123:2021 "Указание по обследованию и испытанию мостов и труб".

ДСТУ 8748:2017 "Руководство по проведению динамических испытаний автодорожных мостов".

Какие результаты испытания нам тоже не смогли сообщить – ожидают когда подрядная организация проведет конечный технический отчет по результатам испытаний.

Интересно, что подобные испытания проводились в декабре 2022 года, тогда их выполняли днем. Подвижный состав метро приезжал на максимальной и минимальной скоростях. Как было в мае – остается загадкой.

Зачем нужны испытания эстакады

А вот причина проведения таких работ связана с тем, что еще в 2021 году столичные власти планировали начать капитальный ремонт моста Метро.

"Распоряжением КГГА от 11.02.2021 № 219 предусмотрено выполнение капитального ремонта (ремонтно-реставрационные работы) автомобильных проездов моста Метро через реку Днепр. Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". В составе данных работ планируется выполнить также ремонт эстакады мостопроезда, как конструктивного элемента моста Метро, который находится в хозяйственном ведении КП "Киевский метрополитен". Согласно требованиям законодательства и государственных строительных норм при капитальном ремонте объектов проводятся их обследование ", — пояснил в ответе на запрос сайта ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Чиновник добавляет, что в соответствии с положениями действующего законодательства, для определения объема работ по несущим конструкциям эстакады метропроезда моста Метро, их состоянию, а также подготовке необходимых технических требований в части метрополитена в 2023 году специализированной организацией, привлеченной КП "Киевский метрополитен" было проведено плановое обследование эстакады метропроезда и соответствующие испытания по договору заключенному с победителем открытых торгов проведенных в установленном законодательством порядке.

"Конструктивные элементы эстакады метропроезда моста Метро, закрепленные за КП "Киевский метрополитен", находятся в удовлетворительном техническом состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с графиками", — сообщил Валентин Кульбако.

Чиновник так и не объяснил, начнется ли реконструкция моста Метро в этом году. Но если уж потратили полмиллиона гривен, то, наверное, имеют на это какие-то планы.

Что планировали отремонтировать

Известно, что КГГА планировала приступить к ремонту моста Метро еще два года назад. Его должны были выполнять за счет средств ЕБРР — 60 млн евро. Тогда чиновники уверяли, что заканчивают разработку проекта реставрации моста Метро. Поскольку мост – памятник архитектуры, то планировалась именно его реставрация, а не реконструкция.

В планах было:

Заменить водоотводную систему. Вода влияет на состояние мостовых конструкций

расширить тротуары и обустроить велодорожки

отремонтировать прогоны и все опоры

заменять деформационные швы и тротуарные блоки

отремонтировать перила и барьерное ограждение

Было запланировано усилить балки пролетного строения или, проще говоря, арок моста. Это хотели сделать усилив арки пучками высокопрочной арматуры. Эта технология широко используется в Германии и в Польше. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения должен быть продлен на десятилетие.

Шесть фактов о мосте Метро

Мост Метро был открыт 5 ноября 1965 года. Это арочный мост, состоящий из семи пролетов.

Переправа железобетонная. Ее длина 684,5 м. Ширина моста – 28 м.

Автор проекта и главный инженер – Георгий Фукс

Это двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам)

Мост был построен рядом с местом, где находился легендарный киевский Цепной мост, разрушенный в 1920 году. На его основе был построен Мост имени Евгении Бош, но его взорвали во время Второй мировой войны

Мост Метро – первое в мире по размерам прогонов арочное сооружение на сухих стыках. Консоли составлены из отдельных железобетонных блоков, соединенных металлическими болтами.

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