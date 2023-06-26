На Николаевщине вода в подтопленных селах больше не спадает, а дворы людей забрасаны тростником

Теперь поросята и куры снова в своих домах, а вот хозяева часто должны ночевать под открытым небом.

Вода ушла и обнажила весь масштаб разрушений, которое успела нанести. Изуродованные дома, испорченные вещи и бытовые приборы, уничтоженный урожай. В Николаевской области в некоторых поселках до сих пор остаются подтопленными подвалы и человеческие огороды. Об щедром сборе картофеля и лука в этом году можно забыть, говорится в ТСН.

Живописное село Афанасьевка - фактически остров, поскольку со всех сторон окружено водоемами. После подрыва ГЭС все три дамбы, по которым можно сюда доехать, были затоплены. На каждом дворе улицы, которая ближе к водоему, хозяева убирают, выносят, сушат, выбрасывают…

Чуть ли не половина дворов забросано камышом, иногда даже до крыльца не дойдешь. На крайних грядках плантации – плавают утки, в подвалах до сих пор вода, в доме – хозяйничают лягушки. Люди боятся зайти, потому что не уверены, что конструкция не аварийная.

Аварийными после подтопления стали многие некапитальные сооружения – хлева, курники, дровницы. Когда вода начала подходить — местные открывали хлева настежь, чтобы спасти скот. "Выгнали на улицу, к соседке загнал выше, вода стала, там было 4 дня", — рассказывают местные.

Теперь поросята и куры снова в своих домах, а вот хозяева часто должны ночевать под открытым небом.

Если раньше вода из подтопленных огородов исчезала прямо на глазах, то последние несколько дней полностью остановилась. Колодцами местные пока не пользуются. "Она очень воняет, мы не берем", — говорят селяне.

Также можно приходить и брать хлеб, иногда завозимый в сельсовет. "Наше село Афанасьевка подтопило 75 жилых домов, с разной степенью, но большое количество было полностью утоплено", — рассказывает староста села о масштабах беды.

А это – почти треть всех домов в Афанасьевке. Сейчас люди здесь больше нуждаются в стройматериалах, но даже без них, подручными средствами уже начинают восстанавливать свои дома.

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