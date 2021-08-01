"На ноге была дыра до самой кости": в чем родители погибшего во Львовской области подростка обвиняют медиков

"На ноге была дыра до самой кости": в чем родители погибшего во Львовской области подростка обвиняют медиков

Мама Глеба уверена, если бы дозвониться на 103 удалось с первого раза — сына могли бы спасти.

На Львовщине родители 16-летнего парня обвиняют медиков в смерти сына. Он проткнул ногу металлическим забором, открылось сильное кровотечение, друзья бросились вызывать помощь, но на 103 слышали только автоответчик. Тогда начали звонить во все экстренные службы. Соединили их с медиками пожарные. И когда приехала бригада — было уже поздно.

Об этом 31 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Мама Глеба говорит, в тот день сын пошел к товарищу на День рождения. Обещал вернуться до полуночи. Но еще до того ей позвонили с неизвестного номера, чтобы сообщить страшное — сын погиб.

"У него на ноге была вырвана до самой кости дыра, полностью ткань разорвана. Это была кровопотеря и не было никакой медицинской помощи", — говорит мама Глеба Алла Гаркуша.

Глеб занимался паркуром и хотел показать друзьям свои умения у забора, за которым — частная территория.

Товарищ погибшего Владислав Рупняк уверяет — пока он зажимал рану футболкой — друзья сразу начали звонить на 103, но там включался автоответчик и так несколько раз подряд.

"Начали звонить в 22:24, а позвонили мне с диспетчерской в 22:45", — говорит он.

А еще уточняли место, потом ехали. Прошло более 20 минут. За это время Глеб истек кровью. Врачи лишь констатировали смерть.

"Люди со стороны помогали, а те кто должен это делать — совершенно нет. Врач вообще из "скорой" не вышел, была только медсестра. Она еще сказала, что не хочу туда идти, потому что там темно. Какой-то мальчик подсвечивал ей фонариком", — рассказывает мама Глеба.

Женщина уверена, если бы дозвониться на 103 удалось с первого раза — сына могли бы спасти, потому что станция "скорой" меньше чем в километре от места, где все произошло. Поэтому готовится к суду.

В экстренной скорой помощи объясняют — за сутки получают 5 тысяч звонков. Примерно 5-7 процентов из них пропущены. А все потому что многие люди звонит без необходимости. Почему подростки в тот вечер так долго не могли дозвониться — еще выясняют. Продолжается служебное расследование.

Новости Украины: родители обвиняют медиков в смерти сына, потому что на "103" невозможно было дозвониться

"Долгое время занимало уточнение места происшествия, характер травмы и чрезвычайной ситуации, которая там происходит. Возможности попасть на территорию, к месту, где находился потерпевший, не было, так как периметр данной территории частной был закрыт. После того, как сломали замок, который был на воротах, бригада попала на место ", — говорит руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Васько.

Что делать, если профессиональная помощь запаздывает — рассказывает парамедик. Говорит, Влад действовал правильно, зажав рану. Также важно уметь остановить кровотечение жгутом — или материалами, которые есть под руками.

"Если наш пациент в сознании — попросить прижимать рану рукой, жгут максимально высоко, на верхнюю треть бедра накладывается. Приклеили. Далее начинаем закручивать, мы закручиваем этот виток до тех пор, пока не остановится кровотечение", — объясняет глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус .

Эти простые знания могут спасти жизнь. И именно азам первой помощи — уверен парамедик — прежде всего должны учить на уроках безопасности жизнедеятельности в школе.

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