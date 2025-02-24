На новом мосту в Киеве расходятся перила: есть ли угроза для пешеходов

В Киеве заметили тревожные изменения на конструкциях нового моста-волны, который соединяет парк Наталка и остров Оболонский.

Людей напугали металлические поручни нового Моста-волны, которые в некоторых местах начали расходиться. Соответствующие фото конструкций моста публикуют в Сети.

Отметим, что это первая зима для нового моста необычной формы, который был открыт в мае прошлого года. Строительство моста было начато, еще до начала войны в 2021 году и завершено во время войны при финансовой поддержке меценатов.

Перила на мосту. Фото: телеграмм-канал "Жизнь. Оболонь. Киев"

Автор проекта строительства нового моста архитектор Андрей Миргородский уверяет, что это обычная физика – температурные расширения.



"Такое происходит зимой со всеми мостами. Здесь видны телескопические вставки в движущихся поручнях. На днях мы их удлиним. Это никак на безопасности моста не сказывается. Мост не стандартный – очень сложная конструкция, но она абсолютно надежна", – заверил ТСН.ua архитектор Андрей Миргородский.

На мосту расходятся перила. Фото: телеграмм-канал "Жизнь. Оболонь. Киев"

Напомним, Киевщину атаковали "Шахеды".

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