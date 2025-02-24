На новом мосту в Киеве расходятся перила: есть ли угроза для пешеходов

Автор проекта моста объяснил причины.
В Киеве заметили тревожные изменения на конструкциях нового моста-волны, который соединяет парк Наталка и остров Оболонский.
Людей напугали металлические поручни нового Моста-волны, которые в некоторых местах начали расходиться. Соответствующие фото конструкций моста публикуют в Сети.
Отметим, что это первая зима для нового моста необычной формы, который был открыт в мае прошлого года. Строительство моста было начато, еще до начала войны в 2021 году и завершено во время войны при финансовой поддержке меценатов.
Автор проекта строительства нового моста архитектор Андрей Миргородский уверяет, что это обычная физика – температурные расширения.
"Такое происходит зимой со всеми мостами. Здесь видны телескопические вставки в движущихся поручнях. На днях мы их удлиним. Это никак на безопасности моста не сказывается. Мост не стандартный – очень сложная конструкция, но она абсолютно надежна", – заверил ТСН.ua архитектор Андрей Миргородский.
Напомним, Киевщину атаковали "Шахеды".
Читайте также:
- Раннее тепло или затяжной холод: какова погода в Украине весной
- Депортация ухилянтов из Европы: демограф объяснил возможно ли это и почему поляки "разлюбили" украинцев
- Миллионы иностранцев: что ждет Украину после войны и при чем здесь угроза нацбезопасности