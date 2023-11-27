На Одесчине автобус застрял на трассе – полсотни людей провели ночь в снежном заносе

В Одесской области в результате непогоды пассажирам автобуса пришлось ночевать в снежном заносе после того, как транспорт снесло на обочину.

Об этом в эфире ""Сніданку з "1+1" рассказала Елена Красюк, которая как раз ехала автобусом из Одессы в Кишинев.

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Так, пассажиры выехали из Одессы 26 ноября, в 10:00, а с 16:00 автобус стоял в сугробах на трассе всю ночь. Выехать удалось только утром, 27 ноября.

"Слава Богу, мы таки поехали, нас освободили из этой непогоды, потому что было очень сложно. Было холодно, был очень сильный ветер, невозможно было выйти в туалет, не было воды, пищи. Нас 46 человек, включая детей и пожилых людей. Было очень сложно. С 3:00 ночи нас приехали спасать, пытались нас доставать машинами, но ничего не получалось. Только сейчас нас таки вытащили и мы поехали", — рассказала Елена.

По ее словам, горючего, к счастью, хватило на всю ночь, поэтому в автобусе было тепло.

"Мы периодически отключали двигатель, но большую часть нас таки прогревали. Это единственное, что нас спасло, потому что было тепло. Была очень плохая видимость на дороге и сильный ветер. Нас понесло на обочину, и потом мы не могли оттуда выехать самостоятельно. Еще несколько часов нас пытались оттуда достать, пока мы поехали. Сейчас дороги очень сложные, не всюду можно проехать, не все прочистили. Надеемся, что доберемся", — сказала пассажирка автобуса.

Напомним, в Одессе из-за непогоды нет света, на улицах города валяются оборванные, поломанные деревья попадали на автомобили.

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