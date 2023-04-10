На Одесчине из обычных морских контейнеров делают временное жилье для переселенцев: как выглядит дом

Этот проект, говорят, начали еще до большой войны, его задумывали как социальное жилье для бездомных и даже не подозревали, что он станет убежищем беглецам от боевых действий.

В Одесской области производят временное жилье для переселенцев, потерявших дом из-за войны. Его оборудуют из обычных морских контейнеров. Всего в поселке под Одессой планируют сделать сто двадцать таких помещений, в которых можно расселить полтысячи жителей и на территории импровизированного городка уже появились первые жители, говорится в ТСН.

Семья пятилетней Софийки из Донбасса, но ее маленький братик появился на свет уже в Одесской области. Для семей с младенцами в этом городе помещение повышенного комфорта. “Мы уезжали в панике, успели взять только документ. Мы даже боялись, что нас по дороге догонит, так свистели все пули, гранаты”, — рассказывает Екатерина.

Большинство жителей города живут в домиках из морских контейнеров. Говорят, хоть это и не дом в полном смысле, но есть крыша над головой, тепло, вода и хоть какая-то приватность. “Здесь у нас маленькая кухонька, все электроприборы у нас есть, да и место для отдыха. Скажем так, спартанские, но все у нас есть. Надеемся, что все равно домой попадем, переживаем за свой город, за Бахмут”, — добавляет Сергей.

Переоборудование одного контейнера обходится в четыре-пять тысяч долларов. Этого, говорят жители, достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. В каждом домике могут жить три-четыре человека. Они получают здесь еще и трехразовое питание. Такого количества нуждающихся, признаются волонтеры, не ожидали. “С каждым днем мы понимаем, что потребность все больше и больше. Следующий шаг – это будет установка прачечной, у нас еще не оборудованная кухня. Даже если, Дай Бог, победа будет, уже завтра люди здесь останутся на очень долгий срок”, — уверены волонтеры.

Этот проект, говорят, начали еще до большой войны, его задумывали как социальное жилье для бездомных и даже не подозревали, что он станет убежищем беглецам от боевых действий. “У них дома разрушены, некуда им возвращаться. Из Бахмута есть несколько семей, поэтому проект, думаю, имеет перспективу даже после войны. К нам часто очень обращаются, мы только делаем, сразу заселяем, даже если честно, не успеваем”, — говорит глава миссии Федор Герасимов.

Инициативе помогают благотворители. Организаторы же планируют сделать такие городки и в других областях Украины. “Мы уже разрабатываем проект в Киеве, где-то на три гектара, мы планируем там гораздо больше – около трехсот домиков. Это очень актуально в больших городах, как Харьков, Киев, Одесса, может, западная часть Украины”, — добавляет глава миссии.

В соцгородке уже проживает 48 семей – переселенцы из Херсона, Николаева и Донетчины. Поселившиеся помогают волонтерам обустраивать другие домики, или возятся на кухне. Из-за того, что городок постоянно растет, волонтерам нужна любая помощь.

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