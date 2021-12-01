На одесском предприятии по изготовлению паштета произошла утечка хлора из 800-литровой бочки

Людей с предприятия эвакуировали, продолжается ликвидация последствий.

В Одессе во время грузовых работ произошла разгерметизация восьмисотлитровой бочки с хлором. Яд сразу полился на землю, так что пришлось из зоны поражения выводить работников и вызывать спасателей. В центре аварии концентрация опасного хлора повысилась в несколько десятков раз.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

На предприятии до сих пор работают спасатели, ведь аварию пока окончательно не ликвидировали, но запах хлора в воздухе уже не ощущается. Это завод по производству паштета, утечка здесь произошла около 10 утра, сейчас здесь дежурят, кроме спасателей, еще и медики. К ним обратился только водитель пожарной машины, но от госпитализации отказался.

Рядом с местом аварии еще несколько предприятий, сразу после утечки хлора всех работников оттуда срочно эвакуировали. Однако люди рассказывали, что в воздухе долго стоял едкий запах.

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«Начало сильно в горле и груди болеть и першить, начался кашель. И нас отсюда вывезли. Мы побыли там где-то часа полтора или два, вернулись назад, уже ничего не было», — отмечает охранник Николай Иванюк.

Как только спасатели прибыли на место, группа химзащиты наложила на бочку с хлором специальный герметичный бандаж. А саму химическую лужу начали заливать водой, чтобы не испарялась дальше в воздух.

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«С помощью приборов была определена зона возможного химического заражения и оцеплена территория. Отделением пожарной части было проведено осаждение и разбавление концентрации опасного химического вещества», – отметил начальник группы химзащиты Александр Федоров.

Параллельно специалисты проверяли концентрацию хлора в воздухе. Если сразу после аварии превышение допустимой нормы было в 98 раз, то сейчас ситуация значительно лучше. На расстоянии 50 метров от очага разлива превышение хлора не фиксируют, говорят спасатели.

В настоящее время специалисты выясняют причины разгерметизации бочки. В частности, не были ли нарушены условия хранения и транспортировки хлора.