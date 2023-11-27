На один снаряд ВСУ — прилетает 10 российских: что происходит на фронте и какова стратегия России

Российская оккупационная армия вошла в промышленную зону на юго-востоке Авдеевки и выдает это за военный успех. Нашим ребятам трудно удержать позиции, когда враг имеет пятикратное преимущество. Он также давит на защитников города с флангов.

Об этом говорится в сюжете военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Воины ВСУ рассказали о стратегии окупантов

ТСН побывала в Авдеевке, где воюет группа Олега Сенцова из 47-й бригады. Здесь оккупанты постоянно наступают, а воины защищают Украину в сложных условиях, однако не сдаются, даже когда попали в полуокружение.

Военные говорят, что стратегия врага – создать максимальное количество точек напряжения, чтобы не хватало людей для обороны украинских позиций. Бахмут, Соледар, Кременная – и в этих направлениях оккупанты тоже переходят в наступление.

Ситуация на фронте

"Чтобы вы себе понимали, на один артиллерийский снаряд в ответ прилетает десять рашистских", — говорит боец 10-й ОГШБр "Живчик".

Пятикратного преимущества, как в Авдеевке, у врага на Бахмутском направлении нет, но ему хватает сил, чтобы ежедневно посылать на штурм свои группы.

Для нашего продвижения вперед очень нужен паритет в артиллерии. Однако с середины октября, как выяснили западные медиа, поставки снарядов наоборот сократились на треть.

Война России против Украины

ПЗРК Stinger на войне

Режим экономии заставляет украинцев с математической точностью жечь вражескую технику, выезжающую из Бахмута.

"ПЗРК Stinger — то самое оружие, о котором, по просьбе предоставить его Украине, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сказал — "This is impossible". То есть это невозможно. Это было в такие же осенние дни, ровно два года назад. А сейчас Stinger — обычная вещь. Так что все возможно, и наши ребята достаточно быстро могут овладеть любым оружием, которое нужно для победы Украины", — отмечает Андрей Цаплиеко.

Воин Владислав мечтает подстрелить со Stinger вражеский самолет. Ранее он попытался сбить крылатую ракету Х-101. Но тогда его старый советский ПЗРК отказал.

Военный Владислав и ПЗРК Stinger

Защитник Украины воюет на протезе

Пик вражеских атак сейчас в районе Клищеевки. От тактики малых пехотных групп враг переходит к механизированным штурмам. Вчера утром только 92-я штурмовая бригада сожгла агрессорам четыре бронированные машины. Численное преимущество вражеской артиллерии на всей линии фронта заставило Вооруженные силы искать другое решение. И им стал FPV-дроны.

Потенциал FPV - дронов-камикадзе, открыли украинцы. Однако, Россия быстро обогнала Украину в количестве FPV на фронте. Переиграть Россию можно только за счет тактики, считает подразделение Code 9.2 - организовывать комбинированную атаку дронов.

Роман Эндик, оператор подразделения Code 9.2 говорит, что на его счету уже более сотни ликвидированных оккупантов. Роман воюет на протезе. Он был разведчиком, на мине оторвало ногу.

"Отсиживаться дома мне не позволит ни совесть, ни честь, ни присяга. Погибли ребята, в том числе и тот, кто меня вытаскивал", - говорит военный.

Роман Эндик

Работа снайперов на фронте

Есть и другой вид вооружения, где преимущество за украинцами. Снайпер из бригады Нацполиции "Ярость" спас нашего разведчика, когда уничтожил рядом с ним оккупанта. А снайпер СБУ установил мировой рекорд, попав во врага с расстояния в три тысячи восемьсот метров. На такой дистанции работает миномет.

У линии фронта есть школа снайперов, которая постоянно меняет свое местоположение.

"Мы говорим, что это война артиллерии и дронов, но вдруг выясняется, что без снайперов ничего не получается", - говорит руководитель фронтовой школы снайперов "Альфа-Браво" Виктор Эланский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты вошли в Авдеевскую "промку"! Как изменит ситуацию на фронте? Репортаж с передовой

Напомним, российские войска продолжают свою третью попытку захватить Авдеевку в Донецкой области и на 27 ноября под городом продолжаются ожесточенные бои. Однако оккупанты пока не дошли ни до коксохимического завода, ни до промзоны.

Читайте также: