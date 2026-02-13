На одной из станции метро Киева заметили подтопление: что происходит

На станции метро в Киеве заметили подтекание воды на стенах

На станции метро Киева заметили существенный подтоп — вода сочится по путевым стенам. Речь идет о станции «Героев Днепра» на синей ветке. В Сети публикуют кадры подтекания.

Станция «Героев Днепра» страдает от подтоплений уже не в первый раз. Над ней выстроен ТЦ, и о возможных последствиях от такого соседства уже неоднократно отмечали эксперты.

ТСН.ua поинтересовался насколько угрожает такой подтек станции и как его планируют ликвидировать в Киевском метрополитене.

Причины появления грунтовых вод в сооружениях

В подземке согласны, что в процессе длительной эксплуатации станций метрополитена могут появляться локальные места проникновения грунтовых вод в сооружения.

«Их количество, в частности, может увеличиваться в периоды повышенной влажности во время таяния снега или сильных осадков. В то же время сообщаем, что все возникающие ячейки течей находятся под постоянным наблюдением специалистов профильных служб КП и ликвидируются в пределах текущего содержания и ремонтов. Соответствующие работы запланированы и на станции „Героев Днепра“ согласно графику предприятия», — сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

Там добавляют, что также будет восстановлена покраска путевой стены станции «Героев Днепра».

В подземке отмечают, что в соответствии с Правилами технической эксплуатации метрополитенов Украины, метрополитен оборудован необходимыми инженерными системами, в частности для откачки грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод в городскую водосточную сеть.

«Вся вода, попадающая в сооружения, через специальные водоотводные сети откачивается насосными агрегатами. Специалисты предприятия регулярно проводят осмотр, обслуживание и содержание инженерных систем и насосного оборудования для обеспечения бесперебойной работы», — отмечают в метрополитене.

Вода на путевой стене станции метро «Героев Днепра»

Состояние станции и безопасность пассажиров

В Киевском метрополитене отмечают, что все станции столичного метрополитена находятся в надлежащем техническом состоянии. Безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены.