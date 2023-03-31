На одну ночь решили выехать из дома и спаслись: ночная атака на Харьковщину уничтожила дом семьи

В Харьковской области пятеро раненых после того, как россияне атаковали регион ракетам и беспилотникам. Только по Харькову запустили девять ракет С-300. Попали в объекты инфраструктуры, жилищный сектор и в админсооружение. Там не тяжелые ранения получили три сотрудника. Еще двое мужчин госпитализированы после атаки "Шахеда" на критическую инфраструктуру в Изюмском районе, говорится в ТСН.

“Обстрел производился в частности по Новобаварскому району. Попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям”, — отмечают в местной прокуратуре.

Татьяна уже спала, когда взорвалось в ее дворе. Обломки ракеты залетели в дом и загорелся пожар. “Не могу во двор пробраться. Ну, разумеется, надо воды. Слава Богу, там была вода. Я пока потушила пожар”, — рассказывает она.

Женщина переселилась из Северной Салтовки. В прошлом году после очередного прилета в дом переехала к подруге, которая эвакуировалась заграницу. “Муж у меня в санатории живет. Он говорит мне: “Яйца в одну корзину нельзя складывать. Погибнет, так кто-то один”. Мы на северной такое пережили, что ужас», – вспоминает женщина.

Татьяна с ночи дрожит и плачет, не знает, как сказать подруге, что ей некуда возвращаться. Ракета попала во двор, где живет Татьяна, рядом с соседским домом. Образовалась воронка глубиной метров 5. Взрывной волной разрушило дом. Сейчас она напоминает какую-то старую разрушенную хозяйственную постройку, но это был двухэтажный дом, в котором жила семья. Буквально на одну ночь решили заночевать в другом месте, и это решение спасло им жизнь.

Две из девяти ракет, запущенные русскими, разорвались в воздухе. Остальные попали по гражданской инфраструктуре. От прилетов несколько улиц были без света. Впрочем, энергетики и коммунальщики оперативно устранили эти последствия.

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