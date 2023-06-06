"На оккупированной территории будет ужас": Жданов о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Военный эксперт считает, что люди останутся один на один с катастрофой.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – это техногенная катастрофа, которую можно классифицировать как террористический акт огромного масштаба. По его словам, сейчас главная задача Украины – спасти гражданское население, подпадающее в зону подтопления.

В комментарии сайту ТСН.ua Жданов отметил, что мы можем это сделать только на подконтрольной территории.

“У нас сейчас главная задача – спасти гражданское население, которое подпадает в зону подтопления. Причем мы можем это осуществить только на подконтрольной территории. На оккупированной территории там будет ужас. Потому что люди будут один на один с этой катастрофой”, – считает военный эксперт.

Жданов добавил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Напомним, что в ночь на 6 мая россияне взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области начали эвакуацию местного населения. Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко предупредил, что критическое повышение уровня воды в реке Днепр в области ожидается около 11:00 до уровня 3-3,5 м.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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