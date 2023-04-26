На окраине Донецка россияне подтянули резервы: морпехи на САУ "Гвоздика" громко сдерживают штурмы

Вокруг временно захваченного Донецка наибольшие атакующие усилия оккупанты прилагают в направлении — Авдеевки, Невельского и Марьинки. Наши пехотинцы, которые в контактных стрелковых боях на ближней дистанции сдерживают нашествие вражеских штурмовых групп, утверждают: без артиллерии конфигурация передовой уже давно выглядела бы совсем иным. Сами же украинские артиллеристы говорят: 80 процентов выстрелов производят именно, чтобы остановить российских штурмовиков, говорится в ТСН.

Команда: "до бою" звучит почти одновременно с разрывами вражеских снарядов рядом. Учитывать взрывы у артиллеристов бригады морской пехоты просто нет времени. На позиции украинских защитников со стороны Донецка в очередной раз за последнюю неделю начала выдвигаться вражеская пехота. “Они начинают где-то наступать, пытаться наступать. Так мы подавляем”, — говорят бойцы.

Они работают с большой дистанции – более 10 километров. Наводчик украинской "Гвоздики" утверждает, чтобы направить гаубицу на цель для первого выстрела ему нужно несколько минут. "Маугли" в этом экипаже — заряжающий. Он не был бодибилдером и за год на войны мышцы, признается, подкачал. Уже в момент зарядки снаряда знает, какую цель будет ловить экипаж. “Зависит от снаряда тоже. Если снаряд фугасный, то это конечно по технике. А если осколочное действие снаряд, то это, скорее всего, по пехоте”, — говорит Маугли.

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За ними самими, признаются самоходчики, круглосуточно охотится враг и преимущественно с неба. Ветви на их боевой машине, вовсе не ради маскарада, потому что от качества маскировки, без преувеличения, зависит жизнь. “Если плохо замаскированы будем, то через 5-10 минут может быть где-то рядом прилет. Ищут постоянно, особенно после того, как работаешь. Интенсивно работаешь”, — говорит главный сержант взвода САУ 2С1 подразделения морской пехоты Сергей.

Но во время боевой работы, признаются морские пехотинцы, уже не до маскировки. Особенно когда стрелять приходится, чтобы поддержать своих побратимов на самом нуле. "Есть попадание по цели, где орки прятались, уничтожили", — констатируют бойцы после отработки.

В этот раз группу вражеских "штурмовиков" наши артиллеристы разбили еще на приближении к украинской линии обороны, но праздновать, признают морпехи-артиллеристы, пока рано. На окраине Донецка россияне подтянули резервы и попытка штурма точно не была последней даже для этих суток.

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