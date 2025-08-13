На Ореховском направлении россияне пошли в наступление: военные ВСУ откровенно рассказали о сиутации

Война в Украине / © ТСН

В мастерской 118 механизированной бригады собственноручно собирают платы подрыва, «прошивают» дроны и делают все, чтобы на поле боя наша «птичка» сработала точно по цели.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Дроны меняют ход войны и это доказывают последние события на поле боя, говорят воины 118 бригады. Недавно защитники остановили механизированное наступление россиян. Оккупанты пытались прорваться на Ореховском направлении, но далеко не дошли.

«Нашим ребятам удалось уничтожить танк, три 3 БМП и 4 багги и „задвохсотить“ 38 оккупантов, еще трое оккупантов получили ранения», — говорит руководитель отдела коммуникации 118-й бригады Дмитрий Пелых.

Но прежде, чем отправить FPV-дроны на передовую, их должны усовершенствовать в мастерской. Здесь на 3Д-принтере печатают корпуса для плат подрыва.

«Ребята перепрошивают, подготавливают дроны на позиции, батки, FPV тестируют, чтобы у ребят не было никаких вопросов на позициях, чтобы только была цель и больше ничего», — говорит «Студент».



Крошечные запчасти готовы и спаяны. Тогда уже их присоединяют к дрону. А дальше — работа компьютерщиков: они устанавливают на беспилотник программное обеспечение, которое работает именно на тех частотах, которые нужны пилотам.

Работа дрона по российской технике / © ТСН

«Мы прошиваем чтобы все летали с одной мачты, с одного ретранслятора, также при необходимости мы меняем частоты управления, частоты видео, чтобы могли обходить РЭБы россиян», — говорит «Сокол».

Все воины, которые работают в мастерской, с большим боевым опытом. Они как никто знают, как на передовой важна современная техника. Сейчас открыли сбор, чтобы закупить первую партию дронов-камикадзе самолетного типа.

Усовершенствованные дроны спасают жизни, и способны остановить оккупантов, которые не оставляют надежды дойти до Запорожья.

