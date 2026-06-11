На острове Хортица появились необычные воры: воруют еду, одежду и обувь (видео)

На Хортице стало больше диких кабанов / © pixabay.com

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В Запорожье на острове Хортица — настоящее нашествие диких кабанов. Такого количества животных здесь не видели с 2018 года, говорят экологи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тогда кабаны исчезли из-за вспышки африканской чумы. Но популяция начала восстанавливаться: сколько на Хортице кабанов, и посчитать невозможно. Ведь во время войны ввели определенные ограничения мониторинга. Сейчас кабаны очень полюбили прогуливаться пляжами.

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Совсем не боятся отдыхающих, наоборот, подходят к ним и не стесняются тянуть все, что плохо лежит, — еду, одежду и обувь.

Работники заповедника отмечают: кабаны не агрессивны, однако их лучше не дразнить, так как могут показать своенравный характер.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОПАДЕНИЕ в 5-ПОВЕРХОВКУ! ТРЕБОВАНИЯ РУМЫНИИ к УКРАИНЕ! ГДЕ РОДИЛАСЬ ПАНДОЧКА | ТСН за ДЕНЬ 11 июня

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