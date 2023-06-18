На освобожденных территориях смрад от заброшенных тел врагов и ожесточенные бои: россияне пытаются вернуться

На Волновахском направлении, которое ближе к Запорожью, продолжаются ожесточенные бои. С помощью авиации и партнерской техники бойцы освобождают населенные пункты, об этом говорится в ТСН.

Украинские истребители работают с сверхмалых высот с дистанции. Пилоты Миг-29 целят по позициям окупантов севернее временно захваченных россиянами Старомайорского с Урожайным. На земле одновременно на этом участке работает украинская морская пехота.

Плотным огнем из 120 миномета они с дистанции прикрывают побратимов: передовую группу 137 отдельного батальона морской пехоты. Там, где наши воины идут вперед, по собственному опыту утверждает "Михайлович", сейчас, наверное, самая опасная работа в мире. “Я был в пехоте! Поэтому я знаю, что такое в пехоте и что такое в миномете. Ребятам там тяжелее. На штурме ребятам тяжелее. Ну, не то что чуть-чуть, там… это пехота”, — говорит “Михайлович”.

Интенсивные стрелковые бои теперь идут южнее Макаровки и юго-западнее Сторожевого, здесь очень часто падает "Град". Это не один десяток, не два, не три, и не четыре. Счет идет на сотни! Они огрызаются. Наши стволкой-реактивкой работают, а они огрызаются, в основном, реактивной артиллерией”, — рассказывает военнослужащий-минометчик 137 ОБМП “Никсон”.

Украинский поселок Сторожево ныне украинский, здесь шли очень ожесточенные бои. Еще с 11 июня здесь развевается украинский флаг, но россияне до сих пор не оставляют попыток отбить поселок у украинского войска. “Это наше село, и его уже осободили. Но враг все же не хочет терять свои позиции и он всячески пытается заново зайти в это село”, — говорит боец “Кошмар”.

На расстояние стрелкового огня морпехи 35-й отдельной бригады врагов уже не подпускают. Зато тяжелыми снарядами оккупанты готовят беспрестанно с дистанции. "Каждые минут 10-15 прилетает "Град". Или уезжает, отрабатывает танк с той стороны, со стороны Старомайорского”, — рассказывают бойцы.

Каждый раз к вечеру здесь еще и воздушная тревога. "Только вечереет, ночью... Вертолеты работают, НУРСы — все что угодно", — рассказывает военнослужащий-минометчик 137 ОБМП "Никсон".

И в Сторожевом, и в соседнем Нескучном, которое первым освободили украинские военные на Времивском выступлении, совсем не осталось местных гражданских. Село Нескучное, там вообще никого не было из местных. Те, что были из местных — оставались, ждали катов, они ушли с кацами. А так вообще никого не было. Здесь, тоже мне кажется… Куры бегают, все бегает. Кто здесь и жил, так они ушли из каца**и, либо их принудительно эвакуировали, либо они сами ушли, по своей воле”, — рассказывает Кошмар.

На разбитых улицах в Сторожевом полно мин и следов российского присутствия. На огородах вместо картофеля с помидорами прорастают сожженные российские танки. Во многих местах чувствуется сильная вонь от тел уничтоженных кремлевских "демилитаризаторов", которых покинули свои во время бегства. Но время от времени “выныривают” еще живые. Там может выскочить. Бывают такие случаи, что там ловят и там ловят. Так что они здесь везде бегают”, – рассказывают бойцы.

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