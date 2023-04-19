"На Пасху крыли по-черному": бойцов в Бахмуте пытаются уничтожить уже и газом

В городе уничтожена или сожжена почти каждая первая многоэтажка – это следствие работы тяжелой вражеской артиллерии.

По несколько десятков вражеских штурмов в сутки отбивают в самом Бахмуте и на его северных и юго-западных окрестностях украинские защитники, которые не пропускают захватчиков дальше, в сторону Часового Яра и Константиновки. Ежесуточно в Бахмуте разрываются авиационные бомбы и падают с неба зажигательные российские боеприпасы. Не гнушаются оккупанты применять даже газ, говорится в ТСН.

Запах гари, взрывы и стрельба – сейчас визитка города еще на подъездах. "На Пасху крыли по-черному", — рассказывает воины 24-й королевской бригады, ведущие круглосуточные уличные бои с врагом.

"По-черному" - это когда почти одновременно по части Бахмута, которую продолжают контролировать украинские военные, летело все, в том числе и фосфор.

Разрывы тяжелых авиационных бомб здесь раздаются по много раз в сутки. Было несколько случаев, когда враги применяли "невидимое" оружие. “Вчера пилотам прилетел какой-то газ. С ними все нормально, просто там тошнота, рвота у них была, этакое. Запах аммиака”, – рассказывает военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила "Рыжик".

То, что кому-то померещилось, будто у россиян на Бахмутском направлении начался так называемый “снарядный голод”, у защитников Бахмута вызывает лишь грустную улыбку. «Мы существенно почувствовали, что у них не «снарядный голод». Они практически с 11 часов утра и до 17 часов били здесь по нашим позициям из всех видов артиллерийского вооружения, которые у них есть”, — добавляет “Сталкер”.

В городе уничтожена или сожжена почти каждая первая многоэтажка – это следствие работы тяжелой вражеской артиллерии. Тяжелой техники, по крайней мере, на участке своей ответственности, бойцы королевской бригады, говорят, что здесь не замечали. Вся бьющая по городу арта стреляет из-за пределов Бахмута.

После Пасхи Бахмут непрестанно пылает. “Вчера и позавчера вообще было тупо ужас! Чем хочешь. Просто за два дня район разбирали. Они накрывают город очень хорошо”, – рассказывают военные.

Город прямо на глазах превращается в сплошную пустоту, говорят украинские военные. «Враг просто "разбирает" многоэтажные дома, инфраструктуру уничтожает. Из артиллерии, разбирает все", — говорит боец Богдан.

Самые мощные вражеские обстрелы обычно происходят перед попытками оккупантов штурмовать украинскую линию обороны. "Если они планируют ночью штурмовать какое-то направление, наши — не наши, то они стреляют по тылам, по снабжению, по подкреплениям", — рассказывает о тактике врага "Морпих".

Сама же линия огня теперь проходит по городским улицам. Стрелковые бои загораются прямо между окнами многоквартирных и частных домов. "В некоторых случаях враг занимает какие-то высотные здания, мы занимаем, и уже ведем огонь буквально между этими зданиями, домами", – рассказывают военные.

Морпехи с побратимами-разведчиками из 24-й королевской несколько часов назад как раз завершили, в свою пользу, очередное стремительное сражение на ближней дистанции. Вышли из него почти невредимыми. “Сидели так же на посту. Ну, мы слышали обстрелы, обстрелы, обстрелы где-то. И выстрел танка. Ну, я его услышал. И буквально две секунды и прилет был. Ударной волной дверь привалило. Я подумал стена, но двигаюсь. Дверь отставил и все нормально”, — рассказывает “Морпех”, как досталось его боевой машине.

Несмотря на значительное преимущество врага в количестве артиллерии, стальные мужчины из 24-й "железной" бригады бок о бок с побратимами из других подразделений методически уничтожают врагов и на земле, и с неба. “Пять групп выдвигалось. Мы их своевременно обнаружили, отработали. Ну, кто, как говорится, не поел пасок”, — шутят военные.

В то же время пехотинцы признают, сдерживать врага и главное – выживать в аду Бахмута, чем дальше становится труднее. Выживают на везении, которое подпитывает мотивация. “Свой город, свою земля – защищай! Мы обязаны выполнить свой долг”, — говорят воины.

Защитники признают, что больше оружия и боеприпасов, то везение способны, как можно быстрее, трансформировать в победу.

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