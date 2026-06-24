В Киеве раздался взрыв: что случилось

В Киеве взорвалась квартира / Фото: иллюстративное / © Крымский ветер

Реклама

Сегодня утром, 24 июня, на Печерске в Киеве взрывной волной был разрушен балкон жилого дома.

В Киеве, на Печерске, раздался взрыв в жилом доме. Взорвалось в квартире на первом этаже дома на бульваре Михновского. Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киеве произошел сильный взрыв: что известно

Взрывной волной на улицу выбросило часть балкона и оконных рам. Из квартиры, где произошел взрыв, выходит черный дым.

Реклама

В полиции Киева рассказали, что в квартире долгое время никто не проживал.

«Произошел взрыв бытового характера — предварительно замкнула техника, которая была там включена. В квартире уже полгода никто не проживает, потому что владелица за границей. Обошлось без пострадавших», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

На месте работают все городские службы. Пожар, который разгорелся в квартире после взрыва, спасатели уже потушили.

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Новости партнеров