"На пенсию не собираюсь": Разумков рассказал о своих планах после ухода с поста главы Рады

"На пенсию не собираюсь": Разумков рассказал о своих планах после ухода с поста главы Рады

Разумков сказал, что будет строить свою команду.

Дмитрий Разумков, отставку которого поддержала Верховная Рада 7 октября, рассказал о своих дальнейших политических планах и прокомментировал слухи о президентских амбициях.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал во время брифинга после голосования в Раде за его отставку.

"Еще до того, как было принято решение, я говорил, что буду строить команду. И внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь, здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед. Есть те ценностные вещи, которые, к сожалению, сегодня не выполнены. По многим причинам, я сейчас не хочу на них останавливаться. Но я точно знаю, что мы должны их сделать, если не получилось это с должности спикера, выйдет из должности нардепа и думаю, у нас это получится", — сказал бывший спикер Рады.

На вопрос, имеет ли Разумков президентские амбиции, он ответил: "Ну, президентские выборы пока не начались. Но раньше все, что говорили:" С председателя ВРУ никто не становился президентом". Этот предохранитель мы сегодня убрали".

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку