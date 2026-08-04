Не нужно ждать 60 лет: кто в Украине может выйти на пенсию в 40

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше

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Общая пенсионная реформа в Украине предусматривает ежегодное повышение требований к страховому стажу для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. Однако действующее законодательство определяет целый ряд категорий граждан, которые имеют законное право получать пенсию по возрасту значительно раньше — в 40, 50 или 55 лет, либо при снижении общего пенсионного возраста.

Кто может выйти на пенсию по особому статусу

Как отмечают в Пенсионном фонде, отдельные категории граждан имеют право на назначение пенсии по возрасту до достижения 60 лет при наличии установленного льготного или общего страхового стажа:

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Участники боевых действий и семьи погибших защитников

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Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны: Мужчины — в 55 лет (при наличии страхового стажа не менее 25 лет ); Женщины — в 50 лет (при наличии страхового стажа не менее 20 лет ).

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести: Родители, супруги (супруги), если они не вступили в повторный брак, имеют право на пенсию по возрасту после достижения 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины) при наличии необходимого стажа.



Многодетные матери и матери детей с инвалидностью

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью с детства: имеют право на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. (По выбору матери или, если мать не воспользовалась этим правом, отец, воспитавший пятерых или более детей или ребенка с инвалидностью с детства, имеет право на пенсию в 55 лет при стаже не менее 20 лет).



Лица, уволенные в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья

Граждане, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства (сокращение, реорганизация, ликвидация) или по состоянию здоровья, которым на момент увольнения осталось не более 1,5 года до достижения 60 лет: имеют право на досрочную пенсию при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в минимальном размере (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).



Льготные пенсии за вредные и тяжелые условия труда

Граждане, работавшие на работах с повышенным риском для здоровья, имеют право на пенсию с существенным снижением пенсионного возраста:

По списку № 1 (особо вредные и особо тяжелые условия труда — подземные работы, шахтеры, металлургическое производство и т. п.): Мужчины — в 50 лет (при стаже не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет на работах по Списку № 1); Женщины — в 45–50 лет (в зависимости от года рождения и при наличии стажа не менее 20 лет, из которых не менее 7,5 лет по Списку № 1).

По списку № 2 (вредные и тяжёлые условия труда — химическая промышленность, транспорт, среднее медицинское звено и т. д.): Мужчины — в 55 лет (при стаже не менее 30 лет, из которых не менее 12,5 года по Списку № 2); Женщины — в 55 лет (при стаже не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет по Списку № 2).



Пенсии с понижением пенсионного возраста для чернобыльцев

Участники ликвидации и граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на снижение общего пенсионного возраста (60 лет) на 1–13 лет в зависимости от категории, зоны проживания/работы и продолжительности пребывания в зоне отчуждения.

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Участники ликвидации аварии на ЧАЭС: Возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет (то есть выход на пенсию возможен в 50–55 лет или раньше при наличии соответствующего стажа работы в зоне отчуждения).

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: Возраст выхода на пенсию сокращается на 1–10 лет при наличии соответствующего гражданского стажа и периода проживания/работы на загрязненных территориях.



Другие специальные категории

Право на досрочный выход на пенсию также имеют:

Лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) и лица с инвалидностью с детства I группы: Мужчины — в 50 лет (стаж не менее 15 лет); Женщины — в 40–45 лет (стаж не менее 10–15 лет).

Больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики: Мужчины — в 45 лет (стаж не менее 20 лет); Женщины — в 40 лет (стаж не менее 15 лет).



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