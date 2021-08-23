На передовой особо отметили День флага и отправили пару на оккупированные территории

На передовой особо отметили День флага и отправили пару на оккупированные территории

Флаги отправили с открытками с поздравлениями.

День флага на войне — тысячи жизней были отданы за то, чтобы над освобожденными территориями висел флаг, а люди с оккупированных земель надеялись когда-нибудь увидеть его рядом со своим домом.

Об этом говорится в ТСН.19.30

И традиционно военные и волонтеры начали этот день с отправки большого флага на оккупированные территории, там еще есть открытки с поздравлениями. Флаг полетел приветствовать жителей Луганска из города Счастье.

Еще один флаг приготовили волонтеры, которые вместе с военными отправили 15-метровое знамя в сторону оккупированной Горловки — на больших шарах и под украинский гимн.

Свой флаг теперь у жителей населенного пункта Гранитное — это на Приазовье. Установили флаг военные, которые защищают этот населенный пункт, мачту делали почти месяц и установили на символическом месте — вместо памятника Ленину.

Горные штурмовики нашли едва ли не самую высокую скалу Приазовья и доставили туда огромный сине-желтый флаг и смонтировали клип об этом под музыку.

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