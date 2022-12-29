На передовую передали обновленную разработку, которая позволяет управлять машиной ночью без включенных фар

Два десятка приборов, разработанные для движущихся во тьме водителей, отправились на фронт, говорится в ТСН.

Днепровские изобретатели усовершенствовали очки ночного видения, чтобы бойцам, перемещающим технику или медикам, которые эвакуируют раненых, не приходилось пользоваться фарами. Ведь включенные огни там могут охранять жизнь.

Разработчики подобрали удобное крепление очков к каске. Предусмотрено несколько вариантов питания. Добавили встроенную инфракрасную подсветку.

Говорят, пытались учесть все пожелания тех, кто ждет "ночных водителей". “Мы долго искали, чтобы подходило крепление и питание было разнообразным у этих приборов. Дальше мы уже переделывали внешнюю подсветку, которая позволяет больше освещать обочину», – отмечает разработчик прибора Александр Кузьменко.

"Ночной водитель" — это не только к передовой и между позициями передвигаются ребята, поэтому нужно увидеть. Потому что ДРГ есть, стелющие средства минирования, в этот прибор можно увидеть”, — объясняет военный Евгений.

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