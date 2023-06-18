Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На "Пешеходном мосту" в Киеве внезапно умер мужчина: прохожие обратили внимание на странную деталь

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1691
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На "Пешеходном мосту" в Киеве внезапно умер мужчина: прохожие обратили внимание на странную деталь

В Киеве на пешеходном мосту нашли мертвого мужчину / Фото: Telegram / Киев Info

Медики не обнаружили на теле мужчины, погибшего вблизи столичной зоны, признаков насильственной смерти.

В воскресенье, 18 июня, в Киеве на "Пешеходном мосту" через Днепр, соединяющий центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова, неожиданно скончался мужчина.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что мужчине было 56 лет.

"Предварительно человеку внезапно стало плохо. Точную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы", — сообщили в полиции.

По предварительному заключению медиков, на теле погибшего не было без признаков насильственной смерти, смерть наступила внезапно.

Очевидцы обратили внимание на неестественное положение тела — ноги мужчины были опертыми на ограждение моста. Может быть, человеку пытались оказать помощь прохожие.

В полиции уточняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в столичном парке Киото в Деснянском районе Киева обнаружили труп мужчины в тактической форме.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1691
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация