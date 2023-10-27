На побережье Черного моря вынесло сотни мертвых дельфинов: что произошло (фото)

Сотни мертвых дельфинов вынесло на побережье уже через несколько недель после заражения Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС. Это еще один показатель его состояния. Их тела собирают и исследуют причину смерти.

Ранее морские млекопитающие страдали от взрывов и акустических сигналов российских подводных лодок. Но свежие случаи имеют совсем другие признаки смерти, говорится в документальной ленте "Увидеть дно" корреспондентки ТСН Натальи Ярмолы.

“У одного из дельфинов был полный желудок непереваренной рыбы. То есть перед смертью он был жив и хорошо поел. А это как правило не характерно для умерших дельфинов, которые были выброшены. Скорее всего это была интоксикация”, – рассказывает директор Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Любимцы всех подводных операторов – морские коньки. Их количество всегда являлось признаком чистоты моря. Сейчас их стало меньше.

“Случается, что за один заплыв встречаешь штук пять. На этот раз по крайней мере пять заплывов двух видел. Вчера видел морского конька. И наши коллеги из прокуратуры радостно зафиксировали этот факт, фотографируя на все смартфоны", – говорит водолаз Александр Куракин.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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