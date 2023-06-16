На подтопленных территориях вода стала небезопасной: оттуда советуют вывозить детей

В трех южных областях Украины чистая вода стала большой ценностью.
В Херсонской, Николаевской и Одесской запретили купаться в открытых водоемах и ловить рыбу. Мониторинг воды в 40 точках показывает, что качество воды значительно ухудшается. Власти пытаются избежать локальных инфекционных вспышек в зонах подтопления, а некоторые врачи-эпидемиологи советуют вывозить детей из зоны подтопления, если невозможно обеспечить для них адекватную гигиену и питание без использования воды из местных источников.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
По бутылке – в одни руки
В пригороде Херсона местным жителям раздают бутилированную воду – по одной бутылке в одни руки. В очередь становятся все члены семьи, чтобы каждому досталось по бутылке.
В части поселка в кранах есть водопроводная вода, но она не пригодна для использования. Обеззараживающих таблеток для очистки воды у людей нет. Те же дома, которые были подтоплены, вообще не имеют водоснабжения.
В доме местной жительницы Татьяны плавало все – мебель, бытовая техника. Кроме изуродованных вещей, из дома выносили дохлых кур и рыбу.
"Все нужно дезинфицировать, вымывать, потому что мухи зеленые и много дохлятины плавало", — жалуется она.
Но промыть поверхности хотя бы с хлоркой нет возможности, потому что негде взять даже техническую воду. В пригород Херсона ее не доставляют. Сюда приезжают волонтеры, привозящие воду в бутылках, но ее едва хватает для питья и приготовления пищи. Даже помыть руки лишний раз нечем.
Угроза для детей
Как говорит врач-эпидемиолог Андрей Александрин, такая ситуация является предпосылкой для вспышки кишечных инфекций, гепатита А, брюшного тифа, холеры, сибирской язвы. Наиболее опасно в таких районах оставаться детям, особенно малышам до 5 лет.
“Государство должно сделать все, чтобы с территории такой беды эвакуировать детей с матерями для того, чтобы минимизировать детскую смертность. Если ребенок начинает болеть каким-либо кишечным заболеванием, то начинает терять большое количество воды, если же ребенок теряет 10% — это уже опасно для его жизни”, — объясняет он.
Херсон
В Херсоне частные неглубокие буровые скважины даже не проверяют. Они были затоплены, а это автоматически означает, что загрязнены.
Вода в Днепре, которую мониторят здесь в 4 точках, имеет биологическое и химическое загрязнение. Выявлена кишечная палочка, много нефтепродуктов, аммоний и аммиак.
В центре контроля и профилактики болезней говорят, что качество водопроводной воды в Херсоне лучше, потому что для централизованного водоснабжения используется вода из глубоких артезианских скважин.
В здешней больнице каждый день получают показатели качества воды. В случае ухудшения ситуации здесь готовы к дезинфекции, для этого есть специальные обеззараживающие вещества: одного саше хватает на 10 литров. Однако воду используют только для приготовления пищи, технических нужд больницы. Для питья есть вода в бутылках, на всякий случай ее приготовили нетронутый запас – 30 тонн. Этого должно хватить на полтора месяца.
Николаев
В Николаеве местные жители ходят по питьевую воду в пункт доочистки, водопроводную — используют только для бытовых нужд.
До подрыва Каховской ГЭС в этом пункте доочистки вода отвечала всем санитарным нормам.
Специалисты Николаевского лабораторного центра профилактики болезней делали здесь забор воды 12 июня – на 7 день после теракта. 4 дня ушло на исследование.
Если вода загрязнена микроорганизмами, это может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств. В таком случае временно будет прекращена ее раздача жителям.
Одесса
Вся грязь, которую несла вода после подрыва Каховской ГЭС, начинает концентрироваться у берегов Одессы. Сейчас в морских образцах наиболее существенно отклонение по вирусологическим, микробиологическим и паразитическим показателям.
Санитарный врач сообщил, что в морской воде обнаружены РНК ротавируса А, а также астровирусы и сальмонеллу, что свидетельствует о ее загрязнении и угрозе вспышки кишечных инфекций.
В Одессе уже зацвело море, а экологи предупреждают, что грязная вода из Каховского водохранилища будет приходить еще месяц. И чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии в воде.
Следующие две недели на юге должны быть особенно жаркими.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС пока невозможно полностью оценить, но они будут огромны и для окружающей среды, и для здоровья людей.
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