На подтопленных территориях вода стала небезопасной: оттуда советуют вывозить детей

В Херсонской, Николаевской и Одесской запретили купаться в открытых водоемах и ловить рыбу. Мониторинг воды в 40 точках показывает, что качество воды значительно ухудшается. Власти пытаются избежать локальных инфекционных вспышек в зонах подтопления, а некоторые врачи-эпидемиологи советуют вывозить детей из зоны подтопления, если невозможно обеспечить для них адекватную гигиену и питание без использования воды из местных источников.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По бутылке – в одни руки

В пригороде Херсона местным жителям раздают бутилированную воду – по одной бутылке в одни руки. В очередь становятся все члены семьи, чтобы каждому досталось по бутылке.

В части поселка в кранах есть водопроводная вода, но она не пригодна для использования. Обеззараживающих таблеток для очистки воды у людей нет. Те же дома, которые были подтоплены, вообще не имеют водоснабжения.

В доме местной жительницы Татьяны плавало все – мебель, бытовая техника. Кроме изуродованных вещей, из дома выносили дохлых кур и рыбу.

"Все нужно дезинфицировать, вымывать, потому что мухи зеленые и много дохлятины плавало", — жалуется она.

Но промыть поверхности хотя бы с хлоркой нет возможности, потому что негде взять даже техническую воду. В пригород Херсона ее не доставляют. Сюда приезжают волонтеры, привозящие воду в бутылках, но ее едва хватает для питья и приготовления пищи. Даже помыть руки лишний раз нечем.

Угроза для детей

Как говорит врач-эпидемиолог Андрей Александрин, такая ситуация является предпосылкой для вспышки кишечных инфекций, гепатита А, брюшного тифа, холеры, сибирской язвы. Наиболее опасно в таких районах оставаться детям, особенно малышам до 5 лет.

“Государство должно сделать все, чтобы с территории такой беды эвакуировать детей с матерями для того, чтобы минимизировать детскую смертность. Если ребенок начинает болеть каким-либо кишечным заболеванием, то начинает терять большое количество воды, если же ребенок теряет 10% — это уже опасно для его жизни”, — объясняет он.

Херсон

В Херсоне частные неглубокие буровые скважины даже не проверяют. Они были затоплены, а это автоматически означает, что загрязнены.

Вода в Днепре, которую мониторят здесь в 4 точках, имеет биологическое и химическое загрязнение. Выявлена кишечная палочка, много нефтепродуктов, аммоний и аммиак.

В центре контроля и профилактики болезней говорят, что качество водопроводной воды в Херсоне лучше, потому что для централизованного водоснабжения используется вода из глубоких артезианских скважин.

В здешней больнице каждый день получают показатели качества воды. В случае ухудшения ситуации здесь готовы к дезинфекции, для этого есть специальные обеззараживающие вещества: одного саше хватает на 10 литров. Однако воду используют только для приготовления пищи, технических нужд больницы. Для питья есть вода в бутылках, на всякий случай ее приготовили нетронутый запас – 30 тонн. Этого должно хватить на полтора месяца.

Николаев

В Николаеве местные жители ходят по питьевую воду в пункт доочистки, водопроводную — используют только для бытовых нужд.

До подрыва Каховской ГЭС в этом пункте доочистки вода отвечала всем санитарным нормам.

Специалисты Николаевского лабораторного центра профилактики болезней делали здесь забор воды 12 июня – на 7 день после теракта. 4 дня ушло на исследование.

Если вода загрязнена микроорганизмами, это может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств. В таком случае временно будет прекращена ее раздача жителям.

Одесса

Вся грязь, которую несла вода после подрыва Каховской ГЭС, начинает концентрироваться у берегов Одессы. Сейчас в морских образцах наиболее существенно отклонение по вирусологическим, микробиологическим и паразитическим показателям.

Санитарный врач сообщил, что в морской воде обнаружены РНК ротавируса А, а также астровирусы и сальмонеллу, что свидетельствует о ее загрязнении и угрозе вспышки кишечных инфекций.

В Одессе уже зацвело море, а экологи предупреждают, что грязная вода из Каховского водохранилища будет приходить еще месяц. И чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии в воде.

Следующие две недели на юге должны быть особенно жаркими.

Вода становится ядом: из зоны подтопления советуют вывозить детей

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС пока невозможно полностью оценить, но они будут огромны и для окружающей среды, и для здоровья людей.

Читайте также: