На поезд и в автобус по новым правилам: привыкли ли пассажиры и работники и где не обошлось без скандалов

На поезд и в автобус по новым правилам: привыкли ли пассажиры и работники и где не обошлось без скандалов

Новые правила междугородных перевозок вступили в силу с 21 октября.

С сегодняшнего дня между областями Украины можно ездить только при наличии или сертификата о вакцинации или свежего негативного теста. Это касается путешествий по железной дороге, автобусных и авиаперевозок.

О том, какова ситуация в разных регионах и все ли все пассажиры были готовы к нововведениям и смогли уехать — 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Чтобы поехать в другую область с Центрального автовокзала столицы с полуночи кроме паспорта надо иметь еще и COVID-сертификаты или отрицательные тесты.

На выезде с вокзала наличие соответствующих документов у пассажиров в салоне проверяют еще и полицейские. В основном пассажиры здесь слышали о нововведении и готовились. Те, кто еще не успел вакцинироваться, делали тест или накануне, или просто ночью — за собственные деньги, и стоимость анализа основном в разы больше, чем стоит билет.

Невзирая на строгие правила, некоторые путешественники пытаются договориться с водителями проехать без медицинских бумаг.

Следует отметить, что более трети перевозчиков на Центральном автовокзале из-за новых правил решили и вообще отменить свои рейсы.

На Центральном железнодорожном вокзале столицы требования к пассажирам такие же. Но контроль осуществляют проводники. В здании вокзала обустроили пункт тестирования, а в медпункте рядом можно бесплатно привиться. Такой сервис с сегодняшнего дня заработал на железнодорожных вокзалах крупных городов. Для тех пассажиров, которые из-за тестирования опоздали на поезда — сегодня акция.

"Уже были случаи, когда пассажиры не успевали из-за тестирования или вакцинации. Поэтому меняли (билеты — Ред.), как исключение, на следующий рейс. Это не системно, только сегодня, как исключение. Такая скидка на то, что кто-то не дослышал, не понял", — рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Несколько железнодорожных недоразумений произошли сегодня в Днепропетровской области: на поезде из Днепра в Трускавец удалось уехать не всем. Одна женщина не имела ни документа о вакцинации, ни теста. И на какие-либо предложения исправить это до отправления поезда так и не приняла, вынуждена была уйти с вокзала. Еще один человек только утром получил первую прививку, но не имел справки об этом. На тестирование перед отправкой уже не хватило времени. Еще одна девушка устроила скандал, потому что отрицательный ПЦР-тест имела, но отказывалась показать, ссылаясь на конфиденциальную информацию. Пришлось к переговорам привлекать патрульных. Большинство пассажиров и в Днепре все же были вакцинированы.

Экспресс-тест на вокзале Днепра как и в столице стоит 350 гривен. Результат можно сразу распечатать. В пункте вакцинации одновременно прямо на вокзале можно получить прививки совершенно бесплатно, но желающих немного. Здесь сразу выдают официальную справку, с которой можно сразу на поезд.

В Сумах утром заявили: межобластные автобусные рейсы отменили, но чуть позже стало известно, что некоторые — на Полтаву, Чернигов, Черкассы — таки отправились с минимальным количеством пассажиров. А вот Харьковское сообщения — полностью прервано. Перевозчики предупредили сумских диспетчеров что рейсы отменили, потому что у большинства пассажиров не было соответствующих документов, а подвергать водителей штрафам они не хотят.

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Чтобы исправить ситуацию с межобластным сообщением уже завтра вакцинироваться можно будет прямо на автовокзале.

В Министерстве инфраструктуры признают — пока перевозчики вправе лишь просить пассажиров предъявить документы, но это вскоре изменится.

"Действительно, водитель не вправе требовать предоставлять эти документы. Поэтому сейчас инициированы изменения в постановление, чтобы обязать предъявлять документы при посадке", — отмечает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Чиновники говорят: вместе с контролем за выполнением новых правил собираются усилить борьбу с нелегальными перевозчиками, ведь спрос на их услуги сегодня вырос в десятки раз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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